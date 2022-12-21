消息称三星明年不会推出高端中档手机 Galaxy A74

IT之家 12 月 21 日消息，三星每年都会销售大量的中档智能手机。其智能手机收入的很大一部分来自 Galaxy A33 5G 和 Galaxy A53 5G 等设备。但是，三星明年可能会取消其中一款高端的中档手机设备。

据 GalaxyClub 新报告，三星可能不会在 2023 年推出 Galaxy A74 手机。此前三星 Galaxy A14 5G、Galaxy A24、Galaxy A34 5G 和 Galaxy A54 的情况已经出现泄露。但是直到年底，还没有任何关于 Galaxy A74 的信息泄露。

如果三星不再推出 Galaxy A74，那么 Galaxy A54 将成为三星最贵的中档智能手机。三星预计将简化其智能手机阵容，这对消费者和三星软件开发团队都是好事。

之前爆料显示，三星 Galaxy A54 将配备 6.4 英寸 Super AMOLED 显示屏，分辨率为 Full HD+，刷新率为 120Hz，并配备屏内指纹识别。还将配备 5000 万像素主摄像头（可能支持 OIS）和 1200 万像素的超广角摄像头。预计这款手机将配备 OIS 光学防抖，3200 万像素的自拍相机，以及 4K 视频录制。

IT之家了解到，三星还将为 Galaxy A54 带来更快的 Exynos 1380 芯片。有四个高性能的 CPU 核心，而 Galaxy A53 5G 中使用的 Exynos 128 则是两个。它还配备相当强大的 Mali-G68 GPU。该设备还可能具有 5G、GPS、Wi-Fi 5、蓝牙 5.3、NFC、USB Type-C 端口、立体声扬声器和 IP68 防水防尘等，内置 5100mAh 电池。