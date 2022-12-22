比亚迪仰望百万级越野车预告图公布，将于 2023 年第一季度亮相

IT之家 12 月 22 日消息，继此前公布品牌标识之后，今日比亚迪官方又发布了仰望品牌首款车型的预告图。新车定位于新能源硬派越野 SUV，高端品牌仰望连同首款车型将于 2023 年一季度发布，售价或达到百万元以上。

官方称：“光影律动，诠释动感形态；光影流转，勾勒安全底蕴；光影变幻，彰显硬派格调。”

IT之家注意到，此次的预告图展示的是车辆细节方面的设计，而从图片来看，新车应该会配备造型霸气的进气格栅，同时尾灯采用 L 型设计。

此前谍照显示，仰望首款车型整体车身比例大气稳重，线条简约硬朗，加上造型方正的外轮廓，整车气势十足。从涉水场景谍照推测，该车的离地间隙相当高，带来更好的通过性能。此外，还配备了外挂式备胎，更凸显越野性能。

据悉，新车将采用非承载式车身，可应对包括陡坡、炮弹坑、A 字坡等复杂或高难度的路况。另外在比亚迪第 300 万辆新能源汽车下线仪式上，比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福表示，比亚迪将发布一项颠覆性“黑科技”，并首次应用在仰望的车型上。在最近的网上流传视频中，这款硬派越野支持“原地调头”的功能，这可能就是王传福所说的“黑科技”。

比亚迪方面曾透露，全新品牌仰望的定位高于腾势，整体售价区间在 80 万-150 万元，将运用比亚迪最尖端的汽车技术，代表比亚迪在电动化和智能化方面的最强能力。与此同时，新品牌不仅将采用新的标识，而且在品牌、产品、销售服务网络、运营团队等方面都是独立的。