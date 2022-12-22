布局下一代电池技术：宝马将在德国生产 Solid Power 固态电池

IT之家 12 月 22 日消息，宝马集团和固态电池初创公司 Solid Power 正在扩大其联合开发伙伴关系。

固态电池被视为下一代电池技术，与现在被广泛使用的锂离子电池相比，固态电池理论上能量密度更高、质量更轻以及充电速度更快。

两家公司之间扩大的合作伙伴关系将包括宝马集团在德国为 Solid Power 的原型硫化物基固态电池单元开设一条试验性生产线。在此之前，Solid Power 今年早些时候在其位于美国的工厂开设了自己的固态电池试点生产线。在这条德国试点生产线安装之前，宝马集团的人员将与 Solar Power 的员工在其工厂携手合作，以优化电池制造工艺。

协议还包括分享 Solid Power 专有的“全固态电极和电池制造技术”，但不包括该公司的知识产权许可。Solid Power 称，一旦宝马集团的试验性生产线启动和运行，将为其提供基于硫化物的固体电解质材料。

由于这一扩大的合作关系，宝马集团已同意在 2024 年 6 月前向 Solid Power 总共支付 2000 万美元（约 1.4 亿元人民币），但这取决于 Solid Power 能否实现“某些里程碑”。

Solid Power 成立于 2011 年，最初由现代汽车公司和其它投资者出资。除宝马集团外，该公司还与福特公司建立了合作关系。

一个月前，竞争对手的电池初创公司 StoreDot 表示，固态电池技术成熟至少还有十年时间。

尽管如此，很多供应商和汽车制造商正在为生产固态电池做准备。日产最近公布了其在日本神奈川县研究中心的固态电池生产设施原型。这家日本汽车制造商正在领导其联盟伙伴雷诺和三菱的固态电池开发，并计划在 2028 财年推出配备其专有的全固态电池（ASSB）的电动汽车（EV）。

丰田也表示，自 2020 年以来一直在测试固态电池，并计划首先在其混合动力汽车中引入固态电池，然后在即将推出的电动汽车中推广。丰田称使用寿命短是固态电池的主要问题，因此正在继续开发固体电解质材料。

Stellantis 和梅赛德斯-奔驰在 2021 年底宣布，他们与美国 Factorial Energy 公司签署了联合协议，为其车辆开发固态电池。现代和起亚也与 Factorial Energy 合作，在其电动汽车中测试其固态电池。

2020 年 12 月，大众支持的公司 QuantumScape 宣布其固态电池将在 2024 年投入生产，而通用汽车在密歇根州沃伦的电池开发中心将也在开发包括固态电池的多种电池。