存储厂商金泰克加入 openKylin 开源社区

IT之家 12 月 22 日消息，深圳市金泰克半导体有限公司（以下简称“金泰克”）近期签署 openKylin 社区 CLA（Contributor License Agreement 贡献者许可协议），正式加入 openKylin 开源社区。

金泰克是国家高新技术企业，专注数据存储领域多年，是一家集研发、生产和自主品牌产品营销于一体的专业存储方案提供商。公司拥有存储全产品链，产品涵盖消费级、工业控制级、企业级和嵌入式存储产品等，公司亦可针对细分市场和特定应用场景提供定制化的数据存储解决方案。

迄今，金泰克逐步形成具备半导体数据存储产品设计、定制化固件开发、晶元及封装测试、模组制造、产品兼容性及适配性检测、自主品牌销售体系于一体的综合竞争优势。

在加入 openKylin 社区后，金泰克将积极参与社区合作，携手打造技术一流、开放自由的国际知名开源桌面操作系统根社区，共建 openKylin 社区繁荣生态。

IT之家了解到，openKylin（开放麒麟）社区旨在以“共创”为核心，在开源、自愿、平等、协作的基础上，通过开源、开放的方式与企业构建合作伙伴生态体系，共同打造桌面操作系统顶级社区，推动 Linux 开源技术及其软硬件生态繁荣发展。