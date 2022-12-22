长安汽车：阿维塔 11 已进驻华为旗舰店

IT之家 12 月 22 日消息，长安汽车近日在投资者互动平台上表示，阿维塔创新渠道拓展模式，多模式并举有序高效推动门店铺设。阿维塔 11 已于 12 月 18 日进驻华为北京旗舰店，同时也将于 12 月 22 日进驻深圳旗舰店，2023 年将加快华为门店进驻，进一步丰富销售渠道触点。

微博上也有博主晒出了阿维塔 11 进驻华为北京旗舰店的图片。

IT之家了解到，长安汽车此前表示，在渠道建设上，阿维塔将以自建渠道为主，也将与合作伙伴一起拓展更加多元化的渠道模式。而华为门店此前已有 AITO 问界等品牌车型入驻，此前华为人士还透露：今年华为会加大线下店的开拓力度，也就是以入驻华为终端门店为主，以“华为授权体验店”的形式存在，并将会适当对部分门店进行改造，增加汽车展示和销售占比。

阿维塔 11 基于 CHN 平台打造，全系标配 HI 华为全栈智能汽车解决方案、宁德时代三元锂电池与华为 DriveOne 双电机四驱系统，拥有基于华为 HarmonyOS 开发的智能座舱，搭载华为 AOS 智能驾驶操作系统，售价 34.99 万元起。

续航方面，阿维塔 11 长续航车型电池容量 90kW・h，续航里程（CLTC）达 555 公里；超长续航车型电池容量 116kW・h，续航里程（CLTC）680 公里。