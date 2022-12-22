消息称三星大幅降低 Galaxy A23 5G 手机今年出货量目标，至 400 万部以下

IT之家 12 月 22 日消息，据 TheElec 报道，三星已经大幅降低其中档智能手机 Galaxy A23 5G 今年的出货量目标。原本计划出货 1260 万部，但现在已经降到 400 万部以下，降幅达 70%。

今年早些时候，三星设定的目标是出货 1710 万台 Galaxy A23 4G 和 1260 万台 Galaxy A23 5G 手机。IT之家获悉，它们的总出货量将达到 3000 万台，相当于三星年度总出货量的 10% 左右。

Galaxy A23 4G 版本是在今年早些时候推出的。Galaxy A23 5G 在今年下半年晚些时候推出。

原本应该出现在这些手机上的某项功能导致手机操作出现严重问题。

三星与不同的合作伙伴交谈以解决该问题。三星还对此问题进行了长达一个月的调查，以找出问题所在。

虽然问题得到了解决，但由于其造成的麻烦，该公司正计划减少 Galaxy A23 5G 的生产量。三星也将只争取在 2023 年出货约 500 万台该机型。

三星开发 Galaxy A23 5G 的最大变化是，改变了开发中的首选合作伙伴。

舜宇光学被选为 5000 万像素广角主摄像头的开发商，该摄像头配有 OIS 防抖功能。对于 Galaxy A23 4G，Partron 帕创承担了同样的工作。

消息人士称，三星在 Galaxy A23 5G 上面临的问题并不是舜宇光学的错。

他们说，该机型面临的问题导致手机的其他部件，如相机表现不佳，所以其他未指明的问题才是根本原因。

然而，三星在调查期间确实告知舜宇光学，该厂商应该更早做出反应。