Epic 喜加一 8/15：《辐射：经典合集》

IT之家 12 月 23 日消息，Epic 神秘游戏连续十五大放送之第八天，送出的惊喜是《辐射：经典合集》，包含《辐射 1》《辐射 2》和《辐射战略版: 钢铁兄弟会》 ，大家可于 12 月 23 日 0 点~24 点之间免费领取。

IT之家了解到，Epic 年终特卖期间将连续 15 天送出 1 款免费游戏，共计 15 款，目前已送出《气球塔防 6》《追逐地平线》《万圣节大作战 2》《沙贝》《群马乱斗》《德军总部：新秩序》《乐高 建造者之旅》，而第九天的游戏爆料为《Encased》。

辐射（Fallout）是黑岛工作室与 Interplay Entertainment 公司开发与发行的一系列经典电脑角色扮演游戏。游戏设定为 22 世纪，但故事背景和艺术风格深受 20 世纪 50 年代核恐慌的影响。首作发布于 1997 年。有时候该系列被称为是 1988 年出版的游戏：《废土》精神上的续作，但《废土》属于艺电版权，而且故事不是发生在同样的游戏世界里。

游戏系列包括数个版本，从 1997 年发行的《辐射》、1998 年的《辐射 2》、2008 年的《辐射 3》、2015 年的《辐射 4》，到 2018 年的《辐射 76》多人联机游戏以及 2010 年的《辐射：新维加斯》、策略游戏《辐射战略版：钢铁兄弟会》、动作冒险游戏《辐射：钢铁兄弟会》以及其他一些支线游戏等。

2001 年的 PC Gamer 杂志排名，《辐射》和《辐射 2》排在所有 PC 游戏中的第四位。

《辐射》、《辐射 2》和《辐射战略版：钢铁兄弟会》使用仿 3D 建模的图形引擎，用等角投影的 45 度倾角画面的平面图形。《辐射》和《辐射 2》采用开放性设计，拥有非常高的自由度。

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