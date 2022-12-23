7999 元起，OPPO Find N2 折叠旗舰今日首销

IT之家 12 月 23 日消息，OPPO Find N2 于 12 月 15 日发布，12GB + 256GB 售价 7999 元，16GB + 512GB 售价 8999 元，将于今日上午 10:00 正式开售。

设计方面，OPPO Find N2 采用超轻固精工拟椎式铰链，搭配航天级复合碳纤维屏幕支撑结构， 重量控制在 233g，提供云白、素黑、松绿三款配色。

屏幕方面，OPPO Find N2 内屏采用 7.1 英寸的 1920×1792 镜面折叠大屏，外屏采用 5.54 英寸的 2120×1080 微曲面屏，均支持 120Hz 高刷新率。

配置方面，OPPO Find N2 搭载高通骁龙 8 + 处理器、LPDDR5 内存、UFS 3.1 闪存，配备 4520mAh 电池和 67W 闪充，拥有 X 轴线性马达和双环式对磁扬声器。

IT之家了解到，OPPO Find N2 还用上了全新自研的 OPPO Pen 手写笔。这款手写笔采用 1.4mm 超纤细笔尖设计，支持 4096 级压感检测。

影像方面，OPPO Find N2 外屏前置 32MP 镜头，后置 50MP 主摄（索尼 IMX890）+ 48MP 超广角（索尼 IMX581）+ 32MP 2 倍光学长焦（索尼 IMX709），搭载独家定制 RGBW 人像长焦模组，色彩上联合哈苏进行深度调试，同时配备自研影像专用 NPU 芯片马里亚纳 MariSilicon X，支持多角度悬停拍摄。