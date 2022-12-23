Sensor Tower：《胜利女神：NIKKE》首月收入突破 1 亿美元，腾讯海外收入占比提升 12.5%

IT之家 12 月 23 日消息，Sensor Tower 今日发布报告称，发布后的一个月内，《胜利女神：NIKKE》（以下简称《NIKKE》）在全球市场收入已超过 1 亿美元，位列全球手游月度收入榜单第四名。

这也意味着，发行商腾讯凭借《Nikke》与常年位列榜单前三位的《王者荣耀》和《PUBG Mobile》，已经包揽 11 月收入榜单前五中的三个席位。2016 年发行的《王者荣耀》和 2017 年发行的《PUBG Mobile》在发行当月分别获得了约 1000 万美元和约 300 万美元的收入。

▲ 图自 Sensor Tower，下同

Sensor Tower 表示，《Nikke》是一款竖屏游戏，凭借单手即可控制游戏的优势，满足了想要利用碎片时间享受手游的用户，尤其是在拥挤的公共交通中的游戏需求。

IT之家了解到，报告指出，从《Nikke》的首月全球收入分布来看，日本市场以近 5000 万美元的收入占 43.3%，是该游戏的第一大市场；韩国市场紧随其后，占 27.2%；美国市场占 15.2%。

此外，《Nikke》推出后，腾讯全球移动收入中国市场的占比为 76.9%，较之前下滑 12.5%。数据显示，《Nikke》已成为 2022 年 11 月腾讯旗下海外收入最高的手游，是第二名《使命召唤手游》海外收入的 2.1 倍。