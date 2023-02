ChatGPT 成为 Kindle 商店的高产作者，至少写了两百本书

IT之家 2 月 22 日消息,据路透社最新报道,近期大热的 ChatGPT 在亚马逊的 Kindle 网上书店里也已经有了很强的存在感。这个 AI 机器人目前已被列为至少 200 本书的作者或共同作者。

此外,亚马逊的政策并未要求披露 AI 使用情况,因此 ChatGPT 参与创作的实际情况可能比这个数字要高出不少。

报道称,纽约超市售货员 Brett Schickler 就成功在 Kindle 商店里推出过一本儿童书,他在接受采访时表示:“写书的想法终于变得可行了”。

由 Brett Schickler 自行出版的《The Wise Little Squirrel: A Tale of Saving and Investing(聪明的小松鼠:储蓄与投资的故事)》是一个 30 页的儿童故事,里面的内容编写和插图均由 AI 完成。

▲ IT之家查询发现,该书于 1 月 24 日出版,目前没有评论

该书的电子版价格为 2.99 美元(当前约 21 元人民币),印刷版要价 9.99 美元(当前约 69 元人民币)。

报道称,虽然自 1 月发售以来,Schickler 只靠它赚了不到 100 美元,但考虑到他花在上面的时间仅有几个小时,成本收益比实际上已经颇为不错了,他的工作基本就是告诉 ChatGPT“写一个有关爸爸教儿子理财知识的故事”。

▲ Brett Schickler

除了儿童读物外,目前 Kindle 商店中 AI 创作的内容还涉及诗集、科幻等多个领域,但品质显然无法得到保证。美国作者协会执行主管 Mary Rasenberger 表示:“这是我们真正需要担心的事情,这些书将充斥市场,很多作者会失去工作。作者和平台需要对这类作品的创作方式保持透明,否则就会有大量品质糟糕的内容。”

与此同时,科幻杂志《Clarkesworld Magazine》在收到大量涉嫌暗中使用 AI 创作的文章之后,已经决定暂时停止短篇小说的投稿。

▲ Clarkesworld Magazine

该刊物的编辑 Neal Clarke 虽没有详细说明自己是如何鉴别这一类文章,但按照他的说法,通过一些“非常明显的规律”你就能识破那些可能有 AI 参与的内容。