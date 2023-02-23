报告称谷歌 Play Store 上 23.9% 的儿童应用不符合 ICO 的适龄设计规范

IT之家 2 月 23 日消息，Comparitech 公布的最新研究表明，谷歌 Play Store 上有将近 25% 的儿童应用程序并不符合英国信息专员办公室（ICO）公布的适龄设计规范。

ICO 的这项适龄设计规范于 2020 年 9 月生效，规定在线服务必须遵循 15 条标准，以保护儿童的在线数据和隐私。该规范适用于针对英国 18 岁以下儿童的所有服务，还要求在线服务进行数据保护影响评估，并为儿童提供透明和量身定制的隐私政策。

Comparitech 研究了总共 402 款 Google Play Store 儿童应用，IT之家将主要数据汇总如下：

12 款应用程序（占比为 3%）本身不收集数据，但与可能收集数据的第三方合作。

16 款应用程序（占比为 4%）在未经父母许可或没有适当的协议的情况下收集数据。

46 款应用（占比为 11.4%）没有公示儿童特定政策的情况下收集个人数据，或者含糊不清、没有提供明确解释，或者不清楚他们的数据收集做法或第三方共享。

22 款应用（占比为 5.5%）声称不针对儿童，但在应用中涉及了针对儿童的内容，并且具有 PEGI 3 评级（适合所有年龄段）

这 96 款应用累计下载量超过 3.83 亿次，并获得了 Google Play 的“专家认可”徽章

谷歌随后回应道：

Google Play 非常重视保护儿童，平台制定了严苛的政策和流程，并在相关功能上投入了大量资源。

针对儿童的应用程序必须遵守我们的 Google Play 家庭政策，该政策要求开发者遵守所有相关法律和所有 Play 开发者计划政策，并施加额外的隐私、货币化和内容限制。

开发者有责任确保他们的应用程序符合所有相关法律，并对儿童等目标受众负责。