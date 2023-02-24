美国司法部称谷歌在反垄断案中销毁了某些证据，要求法院对其进行制裁

IT之家 2 月 24 日消息，据路透社，美国司法部周四在华盛顿特区联邦法院公布的一份法庭文件中称，谷歌未能及时阻止一项允许自动永久删除员工聊天记录的政策。

美国司法部律师表示，谷歌已经销毁了公司内部通信记录，因此他要求联邦法官制裁谷歌，以此作为政府对其搜索业务的反垄断案件的一部分。司法部要求法院举行听证会，并权衡适当的制裁措施。

谷歌周四在一份声明中表示，它“强烈”驳斥了美国司法部的指控。一位发言人表示:“我们的团队多年来一直在认真应对询问和诉讼。”谷歌表示，它“仅在这起案件中就制作了 400 多万份文件，并向世界各地的监管机构提供了数百万份文件。”

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根据周四解封的 2 月 10 日法庭文件，谷歌曾向美司法部律师保证，将保留自 2019 年 11 月起的所有记录。但美司法部表示，在实际操作中，谷歌员工在谷歌环聊上使用“不被记录”的聊天来讨论业务和诉讼。谷歌环聊是一个聊天平台，允许用户决定是否保留或删除记录。

“多年来，谷歌员工故意将对话从电子邮件转向聊天，有时还明确要求关闭历史记录，”美司法部律师在文件中称，“谷歌故意破坏员工聊天记录，并反复向美国政府披露误导性信息，违反了联邦诉讼规则。”

美司法部要求美国地方法官阿米特・梅塔 (Amit Mehta) 就谷歌删除聊天记录一事举行证据听证会，并在定于今年秋季举行的审判中对该公司实施制裁。

谷歌否认了有关其在互联网搜索市场滥用权力的指控。美国司法部从此此次制裁申请标志着政府至少第二次要尝试惩罚谷歌。（IT之家注：美国司法部去年也曾指控谷歌向反垄断调查人员隐瞒内部文件，声称这些文件受到律师-当事人特权的保护，但谷歌否认了这一指控）。

据悉，法官于 2022 年 4 月拒绝对谷歌在 2020 年诉讼开始前发生的行为进行制裁。该案件将于 9 月开庭审理。该案件由哥伦比亚特区美国地方法院处理，编号 1:20-cv-03010-APM。