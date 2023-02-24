郭明錤：苹果将推出更便宜的第二代 AR / VR 头显，分为高端和低端两种型号

IT之家 2 月 24 日消息，天风国际分析师郭明錤（Ming-Chi Kuo）称，苹果更便宜的第二代 AR / MR 头显将分为高端和低端两种型号。两款型号都将会在 2025 年问世。

苹果第二代 AR / MR 头显有高端和低端两种型号。高端和低端将分别由立铠精密和富士康开发和生产。

该报告称，苹果的第一款头显设备将“极其昂贵”，行业估计在 3000 美元（IT之家备注：当前约 20730 元人民币）到 5000 美元（IT之家备注：当前约 34550 元人民币）之间，而苹果的第二代头显将在“高端 Mac 电脑”支持的范围内以更实惠的价格出售。

最新报告显示，和硕正在逐步退出苹果的头显业务，并可能将其 AR / MR 开发团队和生产资源转移到立铠精密（IT之家注：立讯精密与和硕的合资企业），由立讯精密 ICT 领导。

郭明錤还表示，对大量出货时程的预测维持不变，但苹果在春季发布会发布第一代 AR / MR 头戴装置的几率正逐渐降低。同时，此头戴装置产品与 iPhone 15 一起发布的几率正逐渐升高中。

郭明錤相关调查与预测如下：

和硕可能预计将 AR / MR 开发团队与生产资源在 1H23 转移至由和硕与立讯合资的立铠。因立铠由立讯主导，等同由立讯接手该产品后续的设计与生产。这样的变化有利后续加速降低头戴装置成本，也是苹果所期待看到的。

和硕也是立铠的股东，故立铠获利也有利于和硕，但实质上和硕算是逐步退出苹果头戴装置事业了。

因为苹果的第一代 AR / MR 头戴装置预估出货量极低，故此投资对立讯短期内可能很难创造获利。苹果是立讯最大客户，立讯在 2023 与 2024 年的成长性完全仰赖苹果订单，故如果苹果期望立讯接手头戴装置，立讯很难拒绝此要求。

立讯将通过立铠去争取未来苹果新 AR / MR 头戴装置产品的订单。认为对立铠最好的发展是苹果头戴装置大卖，并趁营收与利润成长能见度佳时 IPO 上市。

苹果第二代 AR / MR 头戴装置有高低阶两个机型，高阶与低阶分别由立铠与鸿海开发与生产，预计两款可能均在 2025 年推出。

郭明錤认为，这对苹果来说也是潜在警讯，亦即为何苹果对外反复重申最看好 AR，却无法让供应商愿意持续与之合作开发该产品。为何近 2 年有些苹果供应商会更愿意投资电动车等新事业，而非配合苹果扩产 / 投资。