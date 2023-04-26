本田计划明年启用全固态电池示范生产线，2024 年推出多款电动车型

IT之家 4 月 26 日消息，本田今日针对电动化等企业改革举措举办新闻发布会。

据介绍，除继续推进液态锂离子电池的发展进化外，本田还将开发和推出半固态和全固态电池等新一代电池。本田计划在 2024 年启用全固态电池的示范生产线，所生产的电池将用于 2020 年代后半期推出的车型。

在电池规划方面，本田计划北美市场从通用汽车采购“Ultium”平台，与此同时还将与 LG 能源解决方案公司携手成立生产合资企业；在中国，本田将加强与宁德时代的合作；在日本，本田从远景动力（Envision AESC）采购电池，用于轻型商用纯电动车。

本田针对电动化等提出了全新企业改革措施，其中在电动汽车方面准备于 2024 年初在中国市场推出“e:NS2”和“e:NP2”电动汽车，同一年还将推出本月在上海车展上公开亮相的概念车“e:N SUV 序”的量产版车型。

IT之家从本田官方获悉，本田计划到 2040 年将纯电动车和燃料电池汽车在全球范围内的销售比例提高至 100％；计划到 2030 年将纯电动车的年产量提升至 200 万台以上。

在中国，本田计划到 2027 年推出 10 款纯电动车。到 2035 年，将先于其他地域，实现纯电动车销售占比 100％。当然，这仅仅是本田改革措施的一部分，本田还公布了未来的 5 大关键领域、改善收益体质、应对半导体短缺、电池采购等方面的规划。

▲ e:NP2 Prototype

作为本田推出的第二弹车型，广汽本田 e:NP2 Prototype 外观采用利刃造型和锋锐动线设计；内饰清爽简约，充满先进感，外观与内饰刚柔并济；新车还将搭载新一代 Honda CONNECT 4.0 智导互联系统，并将于 2024 年初上市。

▲ e:NS2 Prototype

第三弹电动概念车“e:N SUV 序”采用纯电动车专属架构“e:N Architecture W”打造，以及先进的 AI 智能技术，实现狂野性能和充满生命感的知性驾趣。

▲ Honda e:N 第三弹“e:N SUV 序”