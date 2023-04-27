一款小游戏在 Reddit 上火了。游戏的规则很简单：识别出以假乱真的 AI 聊天 bot。

最近，有一款游戏在 Reddit 上火了。

网址戳这里：https://www.humanornot.ai/

名字叫做 human or not，规则也非常简单：和一个用户聊两分钟，然后来判断是真人在和你聊天还是 ChatGPT。

如果你猜对了，系统就会说，spot on！

如果你猜是真人，还猜错了，那么系统就会说，难道奇点要来了？

但如果你猜是 AI，猜错了，系统就会说，对面的人可能感觉被冒犯到了。

下面这个是最让我生气的一个。我都跟他唠起家常了，我还表达了猜错老输的难受，他也互诉了衷肠表达了自己也老输。

结果最后哥们是个 AI。

（不要太过在意迪拜在不在沙特这个问题，小编的地理学的并不好）

玩几把试试？

我们看看能不能从对面的回答中找到一些蛛丝马迹，提高咱们的胜率。

首先忽略掉小编的打字手滑错误和英语水平。

其次我判断对了，基于一个很简单的道理。我已经表达了我今天是要上班的，对方还紧接着问我「Do you have a job btw？」（你现在有工作吗？）

这基本信息都没抓住啊，果断猜是 AI。

这次我猜错了，我还以为是真人。

从左边没看出任何端倪，还有一些很口头化、很地道的用词用法。只能说 AI 学这个还挺到位的。

当然，也许有别的细节我没注意到。

换个思路，是不是只唠家常不容易识别 AI？咱们试试问点别的。

这里我问他，你觉得 AI 未来会替代很多人类的工作吗？

他跟我说短时间内应该不会。

我又问他，你是 AI 吗？对方好像被冒犯到了一样，说这是个蠢问题，自己当然不是 AI。

我突施冷箭，告诉他我自己就是 AI。

他的回答非常自然，表示待会儿要再玩一把试试。

到这儿我以为板上钉钉是真人了，可惜还是个 AI。

Reddit 评论

Reddit 上的网友们也是对这个游戏非常感兴趣，反响非常热烈。

这位网友调侃，如果对面聊天会用省略号或者撇号，那就是个机器人。人聊天的时候一般打不出来。

还有人表示，因为在和真人聊天的时候回复的内容「没什么含量且无意义」，被当成了 AI。

还有网友发帖表示，他最好的战绩是 80% 正确率，但后来跌到了 73%。

你觉得你能猜出来吗？

参考资料：

https://www.humanornot.ai/

本文来自微信公众号：新智元 （ID：AI_era）