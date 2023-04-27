华为：鲲鹏通用计算平台已有超 200 万开发者

IT之家 4 月 27 日消息，在 4 月 26 日举行的 2023 鲲鹏开发者创享日上，华为技术有限公司北京总经理张东亚表示，目前鲲鹏已经有超过 200 万开发者，开发了 12000 多个创新解决方案。

未来，华为将从三方面服务开发者：首先，华为将基于鲲鹏主板与欧拉操作系统，进一步推进硬件开放与软件开源；第二，持续升级和丰富鲲鹏系列软件工具，让应用使能套件 BoostKit 和开发使能套件 DevKit 更易用、更好用；第三，将智能基座项目的实践成果推广到更多本科高校，以及相关的培训机构，将鲲鹏相关的根技术知识，融入课堂教学、应用实践。

据华为官网介绍，鲲鹏通用计算平台提供基于鲲鹏处理器的 TaiShan 服务器、鲲鹏主板及开发套件。硬件厂商可以基于鲲鹏主板发展自有品牌产品和解决方案；软件厂商基于 openEuler 开源 OS 以及配套的数据库、中间件等平台软件发展应用软件和服务。

IT之家曾报道，华为官方已宣布，鲲鹏昇腾开发者峰会 2023 将于 2023 年 5 月 6 日-7 日在东莞松山湖华为（三丫坡、溪流背坡村）举行，开发者可以了解到鲲鹏、昇腾全栈技术、开发平台和工具，如 openEuler，openGauss，鲲鹏 BoostKit、鲲鹏 DevKit，异构计算架构 CANN、昇思 MindSpore、MindStudio、MindX、新一代开发者套件等。