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40 年历史终结：微软品牌的电脑配件将退出市场，Surface 接棒

2023/4/28 9:45:17 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 4 月 28 日消息，微软宣布不再生产和销售 Microsoft 品牌的电脑配件，包括鼠标、键盘和摄像头等。这意味着微软品牌的电脑配件将退出市场，结束了近 40 年的历史。微软表示，未来将专注于 Surface 品牌的电脑配件，包括鼠标、键盘、笔、扩展坞、自适应配件等。

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A Microsoft ergonomic keyboard

微软品牌的电脑配件曾经是市场上的佼佼者，从 1983 年推出第一款微软鼠标开始，微软就不断开发出各种创新的产品，如人体工学键盘、无线鼠标、高清摄像头等。然而，随着市场竞争的加剧和用户需求的变化，微软品牌的电脑配件逐渐失去了优势和吸引力。

Microsoft mouse

微软在 2012 年推出了 Surface 品牌，旨在打造高端、时尚、功能强大的电脑和平板设备。Surface 品牌也有自己的配件系列，如 Surface 鼠标、Surface 键盘、Surface 笔等。最近，微软还发布了一款新的 Surface 扩展坞（Surface Dock），可以为任何电脑提供多种接口和功能。

微软表示，Surface 品牌将成为其电脑配件业务的新的主力，而微软品牌的电脑配件将在库存消耗完毕后停止销售。这也意味着，用户想要购买微软品牌的电脑配件，就要抓紧时间了。对于那些喜欢微软品牌的电脑配件的用户来说，这可能是一个不小的遗憾。

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关键词：微软Surface鼠标

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