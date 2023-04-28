比亚迪仰望 U8 最新消息：零百加速最快 3.6 秒，纯电续航 180 公里

IT之家 4 月 28 日消息，作为比亚迪高端品牌仰望推出的首款车型，仰望 U8 在上海车展正式开启预售，现阶段共推出了豪华版和越野玩家版，预售价为 109.8 万元。IT之家注意到，仰望品牌近日在网上举行了“产品经理答疑”活动，回答了一些网友关心的问题。

据官方介绍，仰望 U8 是一款插电式混动车型，在 CLTC 工况下可以纯电驾驶 180 公里，而且仰望 U8 豪华版的百公里加速只需 3.9 秒，如果开启“曲率引擎”模式，百公里加速更是缩短到 3.6 秒。

另外，仰望 U8 还将搭载云辇-P 智能液压车身控制系统，可以通过控制减振器进油量、阻尼调节阀、刚度调节阀来实现车身控制的动态调节。官方表示，仰望 U8 前轴最大举升 105 毫米、下降 45 毫米；后轴最大举升 110 毫米，下降 40 毫米；整车可以进行 40 毫米的车高下调。

仰望 U8 的前脸设计很有特色，中网采用点阵式样式，并且两侧的大灯组内部也有 LED 光源，点亮后非常醒目。全车共配备 32 个辅助驾驶传感器 配备 3 颗激光雷达 仰望 U8 豪华版全车共装有 38 个高精度传感器，与智能辅助驾驶相关的硬件包括 3 颗激光雷达、5 个毫米波雷达、12 个摄像头、12 个超声波传感器 ，具体能实现哪些功能，官方会在后续公布。在尺寸方面，该车的长宽高分别为 5319/2050/1930 毫米，轴距 3050 毫米。

另外，官方表示，对于越野玩家版，官方选择适当减少部分智能化硬件，给用户预留了更多改装空间，并保证车辆的高可靠性；而对于仰望 U8 豪华版，现阶段并不支持加装涉水喉。

仰望 U8 配备了四辐方向盘，方向盘顶部还配有辅助驾驶提示灯，下方还可以用来调节驾驶模式和地形模式。中控台下方有实体按键以及控制拨杆，副仪表台上还配备了手机无线充电面板，并且还集成了车内扶手的设计。另外，官方表示仰望 U8 后排座椅可以完全放平，提升后备厢储物能力。