Omdia：苹果成 2022 年全球最大便携电脑显示面板采购商，市场份额达 21%

IT之家 4 月 28 日消息，根据 Omdia《平板和笔记本电脑显示面板和 OEM 市场追踪报告》的最新研究显示，便携电脑面板（IT之家注：报告中包括笔记本电脑和平板电脑）在 2022 年的总出货量达到 4.79 亿片。这不仅是自 2020 年以来首次年出货量低于 5 亿片，还是自 2019 年来首次同比下滑 16%。

便携电脑市场需求经历了前三年的迅猛增长后，在 2022 年持续降温。

除了苹果以外，大多数便携电脑品牌在 2022 年的面板采购量都同比下降了两位数的比率。苹果在 2022 年共采购了 9900 万片便携电脑面板，但仍然同比减少了 4%，苹果自 2017 年以来一直都是最大的便携电脑面板采购商。得益于 iPad 和 MacBook 产品的强势增长，苹果的便携电脑面板采购份额从前一年的平均 17% 同比提升到了 2022 年的 21%，份额首次突破 20%。在应用产品方面，苹果在 2022 年采购了 2700 万片笔记本电脑显示面板和 7200 万片平板电脑显示面板。苹果的便携电脑面板供应商有京东方、乐金显示和夏普。

全球第二大便携电脑面板采购商联想，在经历了平板电脑业务缓慢增长的影响之后，2022 年共采购了 5500 万片，份额同比下降 29% 至 11%。联想在 2022 年采购了 4500 万片笔记本电脑显示面板和 1000 万片平板电脑显示面板。为了降低显示面板供应商垄断的风险，联想与所有的便携电脑显示面板制造商都有着多年的合作关系。最近一段时间，联想更持续加深与中国显示面板供应商的合作。

在笔记本电脑显示面板方面，联想以 4500 万片的数量成为 2022 年最大的采购商，紧随其后的是 3500 万片的戴尔和 3300 万片的惠普。惠普之前多年来一直都是最大的笔记本电脑显示面板采购商。在严格的库存控制与调降采购计划的政策下，2022 年惠普摔下全球最大的笔记本电脑面板采购商宝座，退居第三。展望 2023 年，全球便携电脑市场整体仍表现欠佳，各品牌的笔记本电脑显示面板采购策略趋于保守，预测情况均降至了最低。保证和战略合作伙伴的笔记本电脑显示面板量将是 2023 的首要任务。

在平板电脑显示面板方面，苹果的 iPad 以 7200 万片成为 2022 年最大的采购商，接着是 2900 万片的三星、1400 万片的亚马逊以及 1000 万片的联想。前四位平板电脑面板采购商在 2022 年的采购量都出现了同比下滑。苹果在采取库存消化战略后，2023 年上半年的 iPad 面板采购力道将持续表现疲软。