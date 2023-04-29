Kubuntu Focus 发布 Focus Ir14 笔记本电脑，起售价 895 美元

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IT之家 4 月 29 日消息，Kubuntu Focus 团队联合 Carbon Systems，推出了 Linux 笔记本电脑--Focus Ir14。这是第四款采用 Kubuntu LTS 和 KDE Plasma 界面的 Focus 品牌笔记本。
Focus Ir14 重量为 3 磅，配备亮度为 450 尼特、分辨率为 1920×1200 的 14 英寸窄边框屏幕，具有 100% sRGB 色彩。
该笔记本续航 6 小时，可以通过 USB-C 端口进行充电，最高配备 64GB 的 3200 MHz 双通道内存、4TB 双硬盘存储（可选免费全盘加密），起售价为 895 美元（IT之家备注：当前约 6193 元人民币）。
IT之家附 Focus Ir14 端口如下：
1 个 HDMI 2.0
1 个 USB-C 3.1，具有 65 W 功率输出输入
1 个 USB-C + 雷电 4 (15w)
2 个 USB-A 3.1
1 个 AX201 WLAN + 蓝牙，M.2 2230
1 个 SD 读卡器
1 个 3.5 毫米二合一耳机插孔
1 个 Kensington Lock