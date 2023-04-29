没猫的人，集合，这个小刷子能让你体验被猫撸的感觉

撰文 | Skin

审校 | 阿娴

在最近的一项研究中，康奈尔大学的研究者做出了一个可穿戴设备，它能缓解你的焦虑情绪，让你觉得愉悦。

当你把它戴在手臂上的时候，能体验“被猫撸”的感觉。

电动猫手？｜参考资料 1

这个设备的关键部位其实是由一个发电机，弹簧和一个小毛刷组成的。打开装置后，毛毛的刷子就会在你的手臂上划动。所以，就是这样一个装置，它为什么能缓解焦虑情绪呢？

早在先前的研究中科学家就发现，肢体触摸将会影响我们的情绪。比如，当朋友感到悲伤时，你可以轻轻握住 TA 的手，给 TA 一些微小的支持。

心情不好？来握个手吧｜Giphy

而如今的情感神经科学方面的研究中，科学家开始关注“情感触觉”。这是一种缓慢、温和的触觉，你可以试着想象在手上轻轻抚摸，或者触碰毛茸茸物体的感觉。

通常来说，我们皮肤的触觉能帮我们辨别压力、振动、滑动以及物体的质地，这是皮肤上的感受器传入大脑神经得出的结论。

然而，在日常的生活中，我们也会发现，触觉不仅能让你知道自己摸的是什么东西，还能额外带来其他情绪感受。研究就发现，情绪触觉能够激活我们大脑的情绪控制中心 —— 脑岛，尤其是后脑岛部分，为我们带来愉悦的感觉、传达积极的情绪、减少社会排斥感，以及增加对疼痛的耐受度。

立刻体验了一下，确实。｜把科学带回家实拍

在一项实验中，40 名参与者躺在床上，一个细腻、毛毛的刷子不断刺激着他们的左臂。不过，其中一组的刷子是不断抚摸，在皮肤上移动；另一组则是不断振动。结果表明，和振动相比，不断抚摸的刷子让心率变异性指数增加。

心率变异性（HRV）指的是心跳之间的间隔，如今也被认为是判断你自主神经系统灵活性的指标。简单来说，HRV 越高，你调节情绪的能力就会越强。而焦虑症、自闭症、抑郁症等精神疾病则和异常低的 HRV 相关。

因此，情绪触摸带来的情绪改善，可能也是你撸猫撸狗，或者被猫撸（？）的时候，会觉得心情愉悦、压力变小的原因。而做出这个可穿戴装置的研究者本人就在社交媒体上提到，这项研究受小猫启发！

猫迟但到！｜自己截的

而这项实验结果也表明，被“毛毛电刷”可穿戴设备抚摸手臂的参与者的压力和焦虑状态都有所降低，参与了情绪调节。

不过，不同人对于情绪安抚的要求是不同的。比如有些人喜欢边上班边撸猫（前提是有猫），而有些人则想要下班之后再狠狠和小猫亲近一下。因此，研究者还在讨论里设计了一种“情感触摸干预系统”，既可以由系统检测你的压力水平，每次压力大了就自动安抚你；也可以手动控制安抚的时间。希望在不久之后，这种听话的“电动猫爪子”真的能被设计出来。

事实上，市场上其实早就有可爱的猫猫安抚小工具了。在 2022 年的消费电子展上，一家日本公司 Yukai Engineering 就展示了一种机器人，它看起来就是一只小猫 / 小狗毛绒玩具，但是工程师在它内部设置了“啃咬算法（Hamgorithm）”，也就是说，它会轻轻啃咬你的手指。

产品官网的广告词居然是：每一口都有新发现（？｜hamham.ux-xu.com

设计师认为，大多数人喜欢这种被“轻轻啃咬”的感觉，它能为你带来一些愉悦。

真猫：根本不会“轻轻”｜把科学带回家实拍

如今，除了用作生产力，机器人也能用于传达不同的情绪。科罗拉多大学的 THING Lab 团队致力于多感官设计，他们发现，情感机器人拓宽了“情感交流”的可能性。

通过设计、修改各种类型的情感触觉，比如修改机器手臂的材料，又比如将抚摸转换为摇动或轻拍，机器人和你的肢体接触也能影响心情。

不同材料的机器人手会给你不同的感觉。｜参考资料 5

设计者 Ran Zhou 想像了这种机器人的应用场景。比如，安装在剧院座椅上的机器手，能通过电影情节的情绪变化来触摸你；或者，当你吃了太多糖，糖盒子的盖子就会愤怒地拍打你；还可能有轻拍、安慰你的抱枕……

可以设置很多种模式的肢体触碰。｜参考资料 5

未来的机器人可能不全是硬核酷炫的，也可以是柔软的，具备安抚性质的，更靠近我们的日常。

参考资料：

[1] Zhao, Yiran, et al. "Affective Touch as Immediate and Passive Wearable Intervention." Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies 6.4 (2023): 1-23.

[2] Morrison, India. "ALE meta‐analysis reveals dissociable networks for affective and discriminative aspects of touch." Human brain mapping 37.4 (2016): 1308-1320.

[3] Triscoli, Chantal, et al. "Heart rate variability is enhanced by long-lasting pleasant touch at CT-optimized velocity."Biological psychology 128 (2017): 71-81.

[4]https://hamham.ux-xu.com/

[5] Zhou, Ran, et al. "EmotiTactor: Exploring How Designers Approach Emotional Robotic Touch."Designing Interactive Systems Conference. 2022.

[6]https://www.ranzhourobot.com/emotitactor/

本文来自微信公众号：把科学带回家 （ID：steamforkids），作者：万物