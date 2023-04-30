用户强烈呼吁，谷歌终于要把 Android 系统通知和铃声分成不同的音量条

IT之家 4 月 30 日消息，Android 系统的铃声和通知目前是由一个音量条控制的，根据外媒 9To5Google 发现的信息，谷歌打算在未来的版本中把它们分成两个音量条。

早在去年 12 月的 Android 13 QPR2 Beta 1 中，就已经出现了一个 ADB 命令，该命令在“设置”>“声音和振动”菜单中创建了单独的“铃声音量”和“通知音量”滑块，再加上媒体、呼叫和闹钟音量，总共有五个滑块。

而到了最新的 QPR3 Beta 3 中，这一设计依然没有实装。不过，IT之家小伙伴们可以通过下方的命令行开启：

adb shell device_config put systemui volume_separate_notification true

最新消息显示，谷歌官方在周六回复了“请允许为通知和铃声设置单独的音量条”功能请求，表示“请求的功能将在未来的版本中可用”，意味着这一功能即将上线。

该功能请求称：“无法单独更改通知和铃声音量，为了能够听到铃声，我必须调高铃声音量，但太大声的通知音量会让人分心，因此用户体验非常差。当我的手机声音太大时，连我的狗都不喜欢！ 请在未来的版本中带回单独的铃声和通知音量条！”