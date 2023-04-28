索尼 2022 财年净利润 9371 亿日元同比增长 6%，PS5 全球出货量突破 3840 万台

截至 2023 年 3 月 31 日，PlayStation Network 的月活跃用户为 1.08 亿，比上一财年同期的 1.06 亿活跃用户增加了 200 万。

PS5 和 PS4 游戏软件截至 2023 年 3 月 31 日的三个月共售出 6800 万套，比上一财年同期售出的 7050 万套软件减少了 250 万套。其中 950 万套是第一方游戏，比上一财年同期的 1450 万套减少了 500 万套。70% 的软件销售额由数字游戏构成，比上一财年减少了 1%。