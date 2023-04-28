索尼 2022 财年净利润 9371 亿日元同比增长 6%，PS5 全球出货量突破 3840 万台

IT之家 4 月 28 日消息，今日索尼集团发布 2022 财年第四季度及全年财务业绩。业绩显示，第四财季销售额 3.0636 万亿日元，同比增长 35%；营业利润 1285 亿日元，同比下降 7%；归属于索尼集团股东的净利润为 1282 亿日元，同比增长 15%。
2022 财年全年，销售额 11.5398 万亿日元，同比增长 16%；营业利润 1.2082 万亿日元，同比增长 0%；归属于索尼集团股东的净利润为 9371 亿日元（IT之家备注：当前约 485.42 亿元人民币），同比增长 6%。
财报还显示，截至 2023 年 3 月 31 日，PS5 全球出货量已达 3840 万台，在截至 2023 年 3 月 31 日的三个月内，PS5 总出货量为 630 万，比上一财年同期增加 430 万。
以下是一些其他统计数据：
截至 2023 年 3 月 31 日，PlayStation Plus 订阅人数为 4740 万，与上一财年同期的相当。
截至 2023 年 3 月 31 日，PlayStation Network 的月活跃用户为 1.08 亿，比上一财年同期的 1.06 亿活跃用户增加了 200 万。
PS5 和 PS4 游戏软件截至 2023 年 3 月 31 日的三个月共售出 6800 万套，比上一财年同期售出的 7050 万套软件减少了 250 万套。其中 950 万套是第一方游戏，比上一财年同期的 1450 万套减少了 500 万套。70% 的软件销售额由数字游戏构成，比上一财年减少了 1%。