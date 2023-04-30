消息称苹果 iPadOS 17 将拥有新的 Stage Manager 和可自定义锁屏界面等新功能

IT之家 4 月 30 日消息，@analyst941 表示，苹果 iPadOS 17 将包括一些针对 iPad 用户的显著变化，将拥有新的 Stage Manager 功能和可自定义锁屏界面等新功能：

- 外接显示器支持网络摄像头

- 音频输出源设置

- 开启 Stage Manager 时支持多音频 / 视频来源传输

- 可调尺寸 Dock (外接显示器)

- iPad 睡眠显示；外接显示器常亮

这位爆料者在 iPhone 14 Pro 的灵动岛发布之前正确预测了它的某些细节，但IT之家认为，在这种爆料进一步证实之前，应该持怀疑态度对待它们。

这位泄密者还表示，苹果正在为传闻中的大尺寸 iPad 开发“特殊的 iPadOS 17”。Ross Young 等消息人士此前表示，苹果正在研发一款 14.1 英寸 iPad，可能会在今年某个时候或 2024 年初推出，甚至有传言称 16 英寸型号正在开发中。

据报道，iPadOS 17 的“特殊版本”将支持两个 6K 分辨率 60Hz 刷新率显示器，但消息来源没有提供有关此更新的更多详细信息。

此外，作为 iPadOS 17 的一部分，苹果还准备把 iPhone 锁屏自定义的“所有功能”带到 iPad 上去，例如 iPad 锁屏上时钟位置的首选项。