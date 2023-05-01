乘联会崔东树：2023 年 1-3 月中国占世界汽车份额 30%

IT之家 5 月 1 日消息，全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树公众号发文，2023 年 3 月的世界汽车销量达到 807 万台，同比增 11%；1-3 月世界汽车销量达到 2038 万台，同比增长 4%。2023 年中国车企的世界累计份额达到 30%。

历年世界汽车销量走势

IT之家从图中获悉，2017 年-2022 年，世界汽车销量在 2017 年达到顶峰，2018 年-2020 年连续下滑，2021 年销量回升至 8135 万台，同比增长 4%。但 2022 年仅有 8018 万台，同比下降 1%，仅稍高于 2020 年销量。

历年世界汽车销量走势

崔东树在文中提到，上表中的世界汽车销量主要是 70 个国家的销量，这 70 个核心国家在 2019 年有 9000 万台左右。2023 年的世界销量增速 4% 的表现较好，其中中国下降 7%，世界其他国家增 8%。

崔东树表示：