微软分享有关 Windows 更新 UUP 的常见问题解答，涵盖 Configuration Manager、WSUS 等

IT之家 5 月 1 日消息，早在 2016 年，微软就推出了统一更新平台 (UUP)，以使 Windows 在不同设备之间获得无缝更新。2022 年 10 月，微软推出了 UUP on Premises 的公共预览版，承诺将带来更快、更小的 Windows 更新。

微软声称，新的 UUP 下载速度可以提高 30％，并且由于.NET Framework 更新也将成为 UUP 的一部分，因此 Windows 11 22H2 上的.NET 更新性能也将显著提高。

当然，它并不是完美无缺的，可能是由于意外删除了必要的 UUP MIME 类型从而引起了 WSUS 升级问题。

经过一系列测试后，UUP on Premises 最终在 3 月 28 日开始面向用户推出，微软保证在一次下载 10GB 的初始内容后会将降低每次更新的大小。

在上线一个月之后，微软向大家分享了一个有用的 FAQ，涵盖了 IT 用户和系统管理员应该注意的各种事项。这篇 FAQ 由 Microsoft 首席项目经理 Balasubramanian Delli 编写，他表示：

“在发布 UUP 更新一个月后，我们基于 Terrain 和多个渠道的反馈分享最佳实践。”

微软表示，UUP 在未来将带来一些惊人的好处：

每月质量更新最多可减少 30% 的下载量

与功能更新集成的累积更新 (即一次重启完成当前更新)

在功能更新期间无缝保留已安装的语言包和可选的随需应变功能 (FOD)

减少功能更新的客户端下载 (即限制预装应用的更新下载)

在更新过程期间自动修复操作系统，无需企业管理员进行操作

语言包和 FOD 的最终用户获取

IT之家注意到，这篇 FAQ 文章涵盖了与 Configuration Manager Current Branch（CB）、Automatic Deployment Rule（ADR）、OS Deployment（OSD）Task Sequencing（TS）、Windows Server Update Services（WSUS）、Delivery Optimization（DO）、离线维护等相关的问题和查询，您可以在 Microsoft 官网阅读整篇文章。