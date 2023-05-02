苹果版“余额宝”开局火爆，Apple Card 高收益储蓄账户四天吸纳近 10 亿美元存款

IT之家 5 月 2 日消息，苹果 4 月 17 日宣布 Apple Card 储蓄账户正式可用，年利率为 4.15%，被中国网友戏称为苹果版“余额宝”。

根据《福布斯》今天发布的一份最新报告称，Apple Card 储蓄账户仅在开业前四天就吸引了近 10 亿美元（IT之家备注：当前约 69.3 亿元人民币）的存款。

该报告援引两个匿名消息来源称，Apple Card 储蓄账户在推出当天就吸引了 4 亿美元的存款，然后又在接下来的三天里激增至近 10 亿美元。

消息人士透露，首周结束时，苹果已经开设了 240000 个以上的 Apple Card 储蓄账户，平均账户余额超 4000 美元。当然，Apple Card 储蓄账户余额不能超过 250000 美元的 FDIC 保险限额。

Apple Card 储蓄账户由高盛运营，高盛也是苹果在 Apple Card 上的合作伙伴之一。该储蓄账户可提供 4.15% 的年化利率，明显高于行业平均水平（花旗银行 3.85%，Discover 3.75%。美国运通 3.75%，第一资本 3.50%，巴克莱 4%）。

据《福布斯》报道，当被问及这些数字时，苹果和高盛均拒绝置评。不过外媒认为高盛后续可能会在收益报告中提及相关内容，然而苹果不太可能透露任何具体细节。