富士两台尚未发布的相机曝光，预计将于本月发布

IT之家 5 月 2 日消息，富士 X Summit BKK 2023 与 FUJIKINA Bangkok 2023 将于 5 月 24 日、27 日在曼谷举行。虽然官方没有提到任何关于新品的内容，但结合之前的爆料来看可能会推出全新的富士 X-S20 相机等产品。

FujiAddict 发现了两台尚未发布的富士相机，代号分别是 FF220002 以及 FF230001，有传言称这两台相机可能是即将发布的 X-S20 和 GFX50RII。

富士 FF220002 相机：

* Wi-Fi（5GHz / 2.4GHz）/蓝牙

* 日本富士胶片有限公司

* 注册日期：2023 年 2 月 3 日

富士 FF230001 相机：

* 频率：5725-5850MHz，5150-5350MHz，2400-2483.5MHz

* 有效期：2025-12-31

* 签发日期：2023-01-13

根据此前爆料信息，富士 X-S20 相机将采用 X-T4、X-T3、X-S10 同款的 2600 万像素 BSI X-Trans IV 传感器。

这个消息可能会让不少IT之家的富士粉丝失望，拥有更高性价比的 X-S20 既没用上 X-H2 的背照式 4020 万像素“X-Trans CMOS 5 HR”传感器，也没能用上 X-H2s 的 2616 万像素堆栈式 “X-Trans CMOS 5 HS”传感器。

不过，X-S20 大概率会采用“X-Processor 5”处理器，其处理速度是当前型号的 2 倍，因此也能带来一些性能提升。另外，此前消息称富士 X-S20 相机将搭载 X-T4 同款 NP-W235 电池，相比 X-S10 电池容量更大，因此续航能力也将得以提升。