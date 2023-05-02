马斯克去年私人飞机使用次数超过其他任何亿万富翁，平均每两天就飞一次

IT之家 5 月 2 日消息，特斯拉、SpaceX 和 Twitter 的 CEO，也是目前世界第二富有的人 —— 埃隆・马斯克，还有一个不为人知的头衔：美国最活跃的私人飞机使用者。一份新的报告揭露了马斯克使用私人飞机的频率，显示其碳足迹比普通美国人高出 132 倍。

这份报告由政策研究所和爱国百万富翁组织联合发布，他们经常呼吁政府对他们加税。报告利用 Wealth-X 数据分析了私人飞机拥有者的净资产，以及联邦航空管理局的用户数据，还有关于马斯克等人物的公开信息。

报告发现，马斯克在去年平均每两天就乘坐一次私人飞机，消耗了 837934 升的喷气燃料，排放了 2112 吨的二氧化碳。他还不断扩充自己的收藏品，目前拥有四架私人飞机，最近还花了 7800 万美元买了一架湾流 G700，打算用来替换他现有的湾流 G650ER。

气候变化是一个由人类造成的全球性问题，但一些特定的个人对这个问题的影响更大。这份报告指出，富豪们乘坐私人飞机每名乘客排放的污染物至少是普通航班的 10 倍。而因为疫情，私人飞机的使用在过去几年里也急剧增加。这意味着最富有的 1% 人群造成了巨大的碳足迹，报告认为 1% 的人口可能占了所有航空相关碳排放的一半。而马斯克作为这 1% 中的佼佼者，在这个小群体中也占了很大一部分。

这些富豪们排放出来的污染物给我们所有人带来了代价。报告建议对喷气燃料征税，让马斯克多交 394 万美元的税款。对于马斯克来说，这只是零花钱而已，即使他购买 Twitter 损失了至少 200 亿美元，他目前仍然拥有 1871 亿美元（IT之家备注：当前约 1.3 万亿元人民币）的财富。

一项 2022 年的 Oxfam 研究发现，最富有的亿万富翁每年排放出来的二氧化碳比 90% 的人口多出 100 万倍。亿万富翁们还投资于产生更多排放的公司，Oxfam 发现，每年亿万富翁投资产生的排放量相当于法国一年的碳排放量。

不仅仅是飞机，超级富豪们修剪过度的花园和游泳池等设施还会造成水资源危机。莱昂纳多・迪卡普里奥喜欢乘坐的游艇也是碳排放的巨大来源，一项 2018 年对亿万富翁的分析发现，他们的碳排放中有三分之二可以追溯到超级游艇。

忙于处理 Twitter 这个越来越充满 bug 的平台，马斯克可能会更多地在空中奔波，同时还要兼顾他的其他事业。《华盛顿邮报》的一项分析发现，马斯克在 2018 年的大部分飞行都是为了工作，还有一些是为了家庭（而这两方面在近几年都有所增加）。马斯克坚持要亲自到场，这也可能使得他需要更多地使用私人飞机，因为他要在不同的公司之间跑来跑去，监督员工的出勤情况。众所周知，他曾经在特斯拉工厂睡在地板上，并称赞自己的高出勤率，他对于一个陷入困境的公司的解决方案似乎就是亲自到场。

“除非我们能够瞬间移动，否则没有其他替代方案能让他有效地做好自己的工作，”特斯拉发言人戴夫・阿诺德曾经对《华盛顿邮报》说。