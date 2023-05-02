Win11 的“颠覆性”功能因证书过期而失效三个月，微软不闻不问

IT之家 5 月 2 日消息，微软 Windows 11 操作系统在 2021 年 8 月发布了一个全新的时钟应用，该应用不仅重新设计了用户界面，还可以与音乐平台 Spotify 进行整合，让用户在专注模式下播放特定的音乐曲目，提高工作效率。这一功能被微软的首席产品官 Panos Panay 称为“颠覆性”的创新，受到了用户的欢迎。然而，这一“颠覆性”的功能已经失效几个月了，而微软似乎并不在意。

据用户在微软的官方支持论坛以及反馈中心反映，当他们尝试将自己的 Spotify 账号与时钟应用连接时，会出现一个空白的登录界面，无法正常使用该功能。用户在 Spotify 的论坛上也反映了同样的问题，经过多次尝试修复应用无效后，一位 Spotify 的代表透露，问题出在 Windows 方面 —— 由于一个证书过期，导致时钟应用无法与 Spotify 的服务进行通信。Spotify 的代表说：“我们查了一下，发现这是 Windows 方面目前存在的一个已知限制，因为一个证书过期了，导致发送给 Spotify API 的 oATH 头部不再有效。请直接联系微软支持部门，获取更详细的信息和可能的更新关于专注模式时钟整合的情况。”

据推测，这一整合功能在今年年初就失效了，大约有三个月（甚至更久）的时间。通常来说，这样的问题并不需要花费太多时间来解决，所以很难解释为什么微软拖延了这么久。而且并不是没有人使用 Windows 11 的 Spotify 整合功能，很多用户都在恳求微软尽快修复。然而，截至IT之家发稿，目前 Windows 11 的这个“颠覆性”功能还是不能正常使用，也不清楚什么时候能够恢复。