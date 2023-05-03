亚马逊为 Matter 设备添加 iOS 设置、Thread 支持等

IT之家 5 月 3 日消息，亚马逊周二宣布推出针对 Alexa 的新 Matter 更新，其中包括对 Thread、在 iOS 上设置的支持，以及新版本的 Works with Alexa 程序。

在推出 Android 版后，亚马逊正在履行其 CES 承诺，支持 Matter 设备的 iOS 设置，这将使 Matter 设备（IT之家注：报道称包括那些过去仅支持苹果 Home 的设备）能够与 Amazon Alexa 和 Echo 扬声器配合使用。

亚马逊宣称全球市场上已有超过 1 亿个支持 Matter 的 Echo 设备。亚马逊客户已将超过 3 亿台智能家居设备连接到 Alexa，并将随着 Matter 的推出而扩展。

Alexa 上的 Matter 现在也将支持 Thread，而不仅仅是 Wi-Fi 连接；该更新覆盖作为 Matter 控制器的第二代 Echo、Echo Plus 和 Echo Dot 设备，以及作为 Thread 边界路由器的 Echo（第 4 代）。

为了支持 Matter，亚马逊宣布了新版本的 Works with Alexa (WWA) 和适用于 Matter 设备的 Frustration-Free Setup (FFS) 程序，用户将可以配合 Alexa 使用产品 ，并且可以简化设置过程。

随着固件更新的推出，用户现在可以开始更新他们兼容的 Echo 设备并扩展智能家居。