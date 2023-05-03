微软 Win11 更新 KB5025305 遇各种问题：无法安装、卡巴斯基杀软不兼容

IT之家 5 月 3 日消息，微软于 4 月 26 日面向 Win11 22H2 设备，发布了非安全可选更新 KB5025305，安装后版本号升至 Build 22621.1635。

IT之家查阅微软官方 Feedback Hub 中心、Reddit 社区以及 Twitter 社交平台，发现该可选更新存在各种问题。

无法安装：

根据 Feedback Hub 上用户发帖，更新进度会卡在 22%，之后更新会继续从 0% 开始循环，无法继续下载安装。

另一位用户报告说更新一直停在 25%。当他们重新启动计算机时，更新保持在 25% 并且不会进一步进行。

游戏死机：

有用户反馈在安装更新之后出现游戏死机的问题。升级补丁之后运行《Metro》之后，会出现卡死的问题。

卡巴斯基杀软不兼容

用户反馈称卡巴斯基杀软不要兼容 Build 22621.1635 更新。卡巴斯基会跳出弹窗：“在当前 Win11 版本上运行卡巴斯基，某些功能将限制运行”。

卡巴斯基工程师确认该问题与最新的 Windows 11 更新有关，公司正在调查此事。警告应该只出现一次。

另一位用户声称该更新可能导致防火墙出现问题，建议卡巴斯基需要发布紧急更新来纠正冲突。据信，该问题已影响到全球数以千计的计算机。

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