一款硬核拳击游戏的诞生

他有不少“外行”的有趣想法,并且不在乎执行难度有多大。

多年前,EA 曾经一度推出过多部“拳击之夜”(Fight Night)系列拳击拟真游戏,但最后一部《拳击之夜:冠军》距今也有 12 年之久了。阿什・哈比卜是来自英国谢菲尔德的铁杆拳击迷,他对如今没有任何厂商制作像样的拳击游戏感到失望,决定自己动手做一款。

首先,他得学习如何制作电子游戏。

哈比卜在一家 IT 公司担任高管多年,没有任何编程或游戏开发经验,起初他打算从简单的开始,制作一个 2D 拳击游戏。不过,看了一些 Unity 引擎的教学视频后,他被迷住了。经过一段时间学习,他很快掌握了如何让角色在屏幕上动起来的技巧,觉得做游戏好像也没那么复杂,由此放弃了制作 2D 游戏的计划。“既然比想象中容易,为什么不直接做一款 3D 游戏?”

主打高度拟真

如今回想起来,哈比卜意识到自己的想法过于天真,游戏开发并没有那么简单,但若非从一开始就制定了远大目标,那么很可能他永远也无法设计出《Undisputed》—— 这是一款非常复杂的拳击模拟游戏,今年 1 月在 Steam 上推出了抢先体验版本。目前,游戏获得了 50 多位拳击手的授权,其中包括拳王穆罕默德・阿里,也有卡内罗・阿瓦雷兹、特伦斯・克劳福德、凯蒂・泰勒和泰森・富里等活跃于当今拳坛上的巨星。

游戏中的阿里形象

2020 年,哈比卜辞去工作,和兄弟阿谢夫、阿萨德合伙创办了游戏工作室 Steel City Interactive—— 谢菲尔德曾经是英国的钢铁之城。从某种意义上讲,《Undisputed》之所以显得与众不同,部分原因在于哈比卜并不精通游戏开发,他有不少“外行”的有趣想法,并且不在乎执行难度有多大,或者能否吸引玩家。

“我有一份愿望清单,上面写着在一款拳击游戏里想看到的所有东西。”哈比卜说,“还没有人将它们全部放进一款游戏里,因此在制作的早期,团队想方设法把这一切都加入到游戏中。我希望这款游戏尽可能具有技术性,同时又好玩儿。”

哈比卜认为,拳击游戏必须尊重事实,还原拳手们真实的身材比例。比如玩家在游戏里操作臂展达到 2.16 米的泰森・富里,那么就可以充分借助这项优势,用直拳和刺拳控制距离。对拳击迷来说,这类细节非常重要,但也会导致动画师和其他开发人员的工作量陡增。“现在算是明白了其他游戏不这样做是有原因的。”

哈比卜想把现实中的拳击比赛搬到游戏当中,这并不容易

与大部分强调即时反馈和爽快感的格斗游戏不同,在《Undisputed》中,拳手在向前迈出一步后需要调整好身体重心,接着才能向后移动;随着体力下滑,出拳速度会变慢,力量也会受到站姿的影响…… 这款游戏提供了超过 60 种不同的进攻拳法,还有滑倒、翻滚、拉扯、旋转、低挡、高挡等动作,操作起来相当复杂。

《Undisputed》还高度还原了拳击比赛的各种规则和场外突发事件。比如裁判可能对拳手表现给出不同的评价,有时甚至会出现误判;比赛过程中会出现比分预测,但未必准确。除了拳手,擂台上还会出现裁判和教练,还有人上来处理伤口…… 游戏里偶尔会发生极其罕见的事件,比如故意用头撞击对方的伤口,这会被取消比赛资格。

哈比卜透露,开发团队计划给游戏添加职业生涯模式,包括合同谈判、训练课程等,训练将会影响拳手的体能和技术。

吸引职业拳手

从多方面来看,《Undisputed》的目标受众并非《街头霸王》爱好者之类的格斗游戏玩家,而是真正喜爱拳击运动的人。这或许也是很多拳手愿意参与其中的原因。

“职业拳手的生活非常繁忙,日程被安排得满满当当,我们完全没想到他们很愿意投入到这个项目里,甚至展现出极大的热情。在拳手们看来,《Undisputed》不仅仅是一款向他们购买肖像权的游戏。”

《Undisputed》中加入了不少女性拳击选手,比如 WBA 与 IBO 超次中量级冠军特丽・哈珀

为了尽量还原本人,游戏团队会邀请拳击手们亲自来进行动作捕捉,除非他们无法到场,这时,团队通常会使用与其风格相似的拳手的数据,但 54 岁的罗伊・琼斯不愿让别人来做自己的动作。“他告诉我们,只有一个人能像罗伊・琼斯那样移动,那就是罗伊・琼斯。”因此,琼斯从美国飞往谢菲尔德,亲自完成了游戏内角色的动作捕捉。

琼斯是获得过 4 项不同级别拳王头衔的前职业拳手,也曾在“拳击之夜”系列中亮相,但对许多现役拳手来说,《Undisputed》是第一款邀请他们出镜的电子游戏。

与琼斯相比,签约卡内罗・阿瓦雷兹的过程更加复杂。哈比卜非常清楚,当《Undisputed》还处于研发初期时,他不可能打电话邀请那些著名拳手谈合作。“我总不能告诉他们:‘嘿,我看了一些 Unity 教学视频,你想加入到我的游戏里吗?’”但随着哈比卜向谢菲尔德的当地拳手展示《Undisputed》,消息很快就传开了。“如今,整个拳击界都支持这款游戏。”

“拳击运动的圈子很小,很多合作完全基于信任。当我们展示想要做什么并且对方也相信时,这对拳击界来说意义重大。某个拳手可能会打电话问另一名拳手:‘这些家伙怎么样,靠谱吗?’随着时间推移,我们在拳击界的朋友圈变得越来越大。”

如今开发团队已经扩充到 50 多人,在技术和美术方面有了极大提升

未来计划

抢先体验版发布几个月后,《Undisputed》目前在 Steam 商店里的用户评价不算很稳定,一会是“多半好评”,一会是“褒贬不一”。某些玩家对游戏里的可选模式太少感到失望,也有人在联网比赛中遇到了技术问题,或觉得画质不佳、解说系统过于荒谬。另一方面,并非所有人都认同哈比卜对理想拳击游戏的愿景。有人就提到,他们感觉拳手的动作不太自然,或者不理解为什么自己的全力一击无法击倒对手。

哈比卜回应说,诸如勾拳或反击是否被过分强调、德昂塔・维尔德的力量是否应该得到增强等细节确实有斟酌的空间,开发团队也会持续调整各种变量,不过工作室的目标始终不变:“我们希望兼顾技术性和游戏性。”

哈比卜说,《Undisputed》的完整版将登陆主机平台,其中会包括职业生涯模式、更多形象授权的拳手、自定义拳手以及其他新内容。目前抢先体验版定价为 30 美元,计划在推出完整版之后提高价格。

