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无法修复、攻击成本 200 美元，AMD Zen 2/3 处理器漏洞曝光

2023/5/3 14:34:22 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 5 月 3 日消息，柏林工业大学的网络安全专家近日发布报告，称 AMD 平台上的可信平台模块（TPM）存在漏洞，通过恶意 TPM 电源短路攻击方式，完全访问加密数据。

这意味着包括专门依赖 TPM 的密码管理工具 BitLocker 在内黑客可以完全破坏任何应用程序或加密。

研究人员报告称，该漏洞存在于 Zen 2 和 Zen 3 处理器中的平台安全处理器（Platform Security Processor，简称 PSP）上，但报告中并未提及 Zen 4 是否也同样存在该漏洞。

研究人员在 GitHub 上发布了用于攻击的代码和所需设备的清单，成本约 200 美元（IT之家备注：当前约 1384 元人民币），整个破解过程需要“数小时”。

专家们使用了联想的测试笔记本电脑，他们将使用过的设备物理连接到电源、BIOS SPI 芯片和 SVI2 总线（电源管理接口）。该攻击针对 Zen 2 和 Zen 3 处理器中存在的 PSP 安全协处理器，以获取允许解密存储在 TPM 中的对象的数据。成功提取“密钥”。

默认情况下，BitLocker 仅使用 TPM 机制来存储密钥，但用户可以分配一个与基于 TPM 的机制一起工作的 PIN。这提供了多层保护，但是这些 PIN 默认情况下未启用，并且容易受到暴力攻击。

英特尔处理器不受影响，AMD 在发送给 Tom's Hardware 的声明如下：

AMD 从这份可信平台模块的研究报告中获悉，似乎利用了之前在 ACM CCS 2021 上讨论过的相关漏洞。

这需要通过物理方式进行攻击，通常在处理器架构安全缓解措施的范围之外。

我们在未来的产品中不断创新基于硬件的新保护措施，以限制这些技术的功效。

我们正在努力了解潜在的新威胁，会及时向我们的客户和终端用户提供最新动态以及更新内容。

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关键词：AMD

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