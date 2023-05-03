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2023 一季度全球动力电池装车量：宁德时代稳居榜首，比亚迪第二

2023/5/3 15:05:11 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 5 月 3 日消息，韩国市场调研机构 SNE Research 的最新统计数据显示，2023 年第一季度，全球电动汽车电池装车量达到 133.0GWh，同比增长 38.6%，较去年略有下降，但仍保持了稳健的上升趋势。宁德时代稳居第一，比亚迪以超过两倍的增幅保持第二，LG 排名第三。

2023 年 1 月至 3 月，全球电动汽车（EV，PHEV，HEV）使用的电池能量总量约为 133.0GWh，同比增长 38.6%。比亚迪凭借其在国内市场的价格优势和自主供应链管理，实现了超过两倍的增长，位居第二。

IT之家注意到，韩国三家电池制造商（三星 SDI、LG 能源解决方案和 SK 创新）的市场份额合计为 24.7%，较去年同期下降了 1.3 个百分点，但总体呈上升趋势。LG 能源解决方案排名第三，同比增长 37.5%。SK 创新排名第五，同比增长 5.1%。三星 SDI 排名第六，同比增长 52.9%。

日本唯一进入前十名的电池制造商是松下，其电池使用量为 11.9GWh，同比增长 37.5%。作为特斯拉的主要电池供应商之一，松下的电池主要安装在北美市场销售的特斯拉车型中。

2023 年一季度，宁德时代动力电池装车量达 46.6GWh，同比增长 35.9%。其市场份额达到 35.0%，占据了全球市场的三分之一，稳居全球第一，预计宁德时代将继续牢牢把握全球市场的领先地位。

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关键词：电池宁德时代比亚迪

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