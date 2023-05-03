FydeOS v16.1 更新发布：新界面、虚拟桌面管理、现代「终端」程序

IT之家 5 月 3 日消息，FydeOS 是一款基于 Chromium OS 开源项目的操作系统，无需 Google 服务，可创建本地账号登录，带有完整的桌面版 Chromium 浏览器，并通过容器技术兼容安卓程序、带有 GUI 的 Linux 程序。

据“燧炻创新”官方微信号发布，FydeOS v16.1 系统于 4 月 28 日发布，带来了新界面、虚拟桌面管理和现代的「终端」程序等特性。

“在桌面模式下，点击左下角的“圆圈”即可打开新的应用程序抽屉；支持启用系统级暗色模式；系统通知样式也经过调整和重新设计，视觉感受更统一。”

FydeOS v16 提供虚拟桌面控制和管理能力，“用户可以保存当前桌面所有应用程序以及浏览器打开的标签页，可一键回到之前保存的工作状态。另外，还可以一键关闭当前桌面的所有程序和浏览器标签页”。

FydeOS 此次更新“带来了独立的且可配置的「终端」系统程序，不管是主系统 crosh 命令行还是 Linux 子系统的 Debian 环境均可使用。系统出厂携带的网页程序（SWAs）带来更深度的优化和性能提升。”

据 FydeOS 介绍，FydeOS v16.1 是对 FydeOS v16 的维护版本。IT之家附上官方更新日志，如下：

在 FydeOS 设置中增加了「备份」的功能：你可以在系统 OOBE 界面以及「添加新用户」界面恢复备份文件。请注意，该功能仍在 Beta 阶段，存在若干已知的局限以及可能出现的问题，详情请查阅官网上的功能说明文档。

添加了全新制作的「真文韵输入法」，带来以下体验：

1.提升了输入法引擎加载的时间

2.借助于 WebAssembly 技术包裹 RIME 引擎，使真文韵输入法本身与系统解耦，实现独立升级

3.支持多种流行输入方案一键下载切换

4.按下左 Shift 键切换中 / 英输入状态时，提供系统级提示

5.优化了输入法选词 UI 的设计

6.优化了平板模式下屏幕键盘的输入体验