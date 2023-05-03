中国制造的特斯拉 Model 3 / Y 即将首次出口北美，已现身上海港

IT之家 5 月 3 日消息，特斯拉可能即将从中国向北美出口电动汽车，包括 Model 3 和 Model Y 两款车型。这一消息引发了业界的关注，因为特斯拉创始人埃隆・马斯克曾经明确否认过这一计划。

上个月，特斯拉在加拿大官网的在线配置器中新增了一款 Model Y 后驱版车型。不久之后，路透社援引消息人士称，特斯拉将开始从中国向加拿大出口一款中国制造的 Model Y 车型，这将是特斯拉首次将汽车从中国运往北美。这款车型很可能是在特斯拉上海工厂生产的 Model Y 后驱版，该工厂同时也生产 Model 3 后驱版。

近日有网友在推特上发布了一张照片，显示一辆左舵的 Model 3 在上海港被卸下，该车有北美专用的后牌照架，照片中还可以看到两辆 Model Y。据称，这些车辆被卸下的地方有一艘船正准备前往美国华盛顿州的塔科马港。塔科马港距离加拿大不列颠哥伦比亚省的温哥华只有 175 英里（IT之家备注：约 281.64 公里）。

目前，这一消息还没有得到特斯拉官方的证实，但是有一定的合理性。特斯拉之所以决定从中国向加拿大出口 Model Y 后驱版车型，是因为这款车型在加拿大符合补贴条件，而价格更低廉的 Model 3 后驱版也很可能享受到加拿大的政策优惠。

虽然特斯拉在美国有两个工厂分别生产 Model 3 和 Model Y 两款电动汽车（加州弗里蒙特和得州奥斯汀），但是这些工厂主要是为了满足美国市场的需求。而且，上海工厂是特斯拉所有制造厂中成本结构最低的一个，因此从经济角度来看，特斯拉从中国向加拿大出口电动汽车也许是明智之举。