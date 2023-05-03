特斯拉在内华达州建立新的锂实验室，为电池供应链提供支持

IT之家 5 月 3 日消息，特斯拉是一家以造车闻名的公司，但其野心不止于此。近日，据 Electrek 网站获得的一份建筑许可证显示，特斯拉正在内华达州的斯帕克斯市建立一个新的“锂实验室”。

这个实验室并不位于特斯拉的内华达超级工厂，而是在距离里诺市不远的一个地方。特斯拉在申请许可证时表示，这个实验室的目的是进行“制造研发（锂实验室）”，并将对现有设施进行一些升级，以支持工具安装和流程优化。

特斯拉为什么要建立这样一个实验室呢？IT之家注意到，这与该公司在电池领域的雄心有关。特斯拉在最近的投资者日上明确表示，其目标是在本世纪末将产能提高 10 倍。为了实现这一目标，特斯拉不得不更深入地参与到电池供应链中。

我们知道，锂是电池的重要原料之一，但目前市场上的锂供应并不充足。因此，特斯拉正在尝试从多个方面解决这一问题。一方面，该公司正在得克萨斯州的科珀斯克里斯蒂建立一个新的锂精炼厂，该厂将采用一种新的加工技术，将锂转化为电池级的氢氧化锂。另一方面，特斯拉还计划在内华达州开采锂矿，并使用一种新的技术提取锂。不过，自从 2020 年首次公布这一计划后，特斯拉就没有再公布更多相关信息。

目前还不清楚这个新建的锂实验室将在这些项目中扮演什么角色，也许是为了测试和改进锂矿开发和加工的技术，也许是为了研究和开发更高效和更环保的锂电池。无论如何，这都表明了特斯拉对于电池供应链的重视和投入。