首家承认 ChatGPT 影响其收入的公司，Chegg 股价腰斩

IT之家 5 月 3 日消息，美国在线教育公司 Chegg 周一晚间承认，学生对人工智能聊天机器人 ChatGPT 的兴趣“大幅飙升”，开始损害其销售。

“我们现在认为它对我们的新客户增长率产生了影响”，首席执行官 Dan Rosensweig 在与分析师的财报电话会议上说。周二 Chegg 的股价接近腰斩，暴跌了 40% 以上。这一警告也使其他公司受影响，伦敦上市的 Pearson 下跌 15%，语言学习平台 Duolingo 下跌 10%，教育公司 Udemy 下跌约 5%。Chegg 的承认标志着一个公司首次承认其财务状况因生成式人工智能的进步而受到打击。

ChatGPT 是由 OpenAI 开发的一款基于自然语言处理的人工智能软件，可以与用户进行智能对话，回答各种问题，甚至帮助用户完成作业。这对于 Chegg 来说是一个致命打击，因为其主要收入来源就是向学生提供作业解答服务。

IT之家注意到，Dan Rosensweig 在财报电话会议上还透露，公司正在与 OpenAI 合作开发自己的人工智能产品 CheggMate，旨在帮助学生更好地学习和理解作业内容。

然而，市场对于 CheggMate 的前景并不看好。摩根士丹利分析师 Josh Baer 将 Chegg 的目标股价从 18 美元下调到 12 美元，并表示人工智能的威胁“完全掩盖了”Chegg 的财报表现。杰富瑞分析师 Brent Thill 则将 Chegg 的评级从买入降至持有，并将目标股价从 25 美元砍至 11 美元。他表示，CheggMate 的上线时间不确定，而且即使上线也不会在 2023 年前对公司的收入产生任何影响。