工资翻番、送宝马摩托车，印度开始疯抢 AI 人才

《AI 哨所》 北京时间 5 月 4 日消息，生成式人工智能 (AI) 热潮正在引发一场人才争夺战。在印度，顶尖 AI 人才的工资会增加一倍，签字费是一辆宝马摩托车。

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在 ChatGPT 风靡全球后，AI 工作经验备受追捧。阿迪亚・乔普拉 (Aditya Chopra) 今年 36 岁，是一名在 AI 领域工作的数据科学专家。他不打算找新工作，但招聘人员还是不停地给他打电话。乔普拉在新德里以外的地方工作，他的朋友们每次换工作时工资都会上涨 35% 到 50%。“数据和 AI 人才确实短缺。”他说。

印度或许比其他任何国家都更能说明人才供不应求的问题。这个拥有 14 亿人口的国家长期以来一直是科技行业的“后勤部门”，是任何紧急情况下的“增援部队”。但现在，即使是这个世界上人口最多的国家，也在耗尽企业所需要的数据科学家、机器学习专家和熟练的工程师。

“人才的需求无法得到满足，”猎头公司 WalkWater talent Advisors 的联合创始人拉胡尔・沙阿 (Rahul Shah) 表示，“AI 不能外包，它是企业的核心。”

工资翻倍、送宝马摩托车

印度的 AI 招聘故事近乎荒谬。在沙阿的公司刚刚处理的一次招聘中，新雇主给求职者的薪水翻了一倍多。租车公司 Flexcar 首席技术官弗里德姆・杜姆劳 (Freedom Dumlao) 面试了一位工程师。这位工程师说，一家 Flexcar 的竞争对手提出给他一辆宝马摩托车作为签字费。“这是我不太愿意接近的底线。”杜姆劳称。

印度面临严重 AI 人才短缺

印度的科技产业是建立在大量廉价劳动力的基础上的。塔塔咨询服务等公司开创了现代外包模式，在这种模式下，西方公司聘请远在半个地球之外的工程师来处理支持、服务和软件，成本通常只是当地员工的一小部分。根据行业组织 Nasscom 的数据，印度目前有超过 500 万人从事科技服务。

根据 Nasscom 2 月份发布的报告，印度拥有仅次于美国的第二大高技能 AI、机器学习和大数据人才。它提供了全球 16% 的 AI 人才库，使其与美国和中国一起成为前三大人才市场。

AI 人才严重短缺

但是，这种看似无穷无尽的劳动力供应在关键领域正在出现短缺。据 Nasscom 估计，印度约有 41.6 万人从事 AI 和数据科学工作，另外还需要 21.3 万人。该公司在 2 月份的报告中表示：“空缺职位的比例约占当前现有人才基础的 51%。”该报告将这一危机视为增长面临的风险。

与此同时，谷歌、微软和亚马逊等巨头也在印度建立了自己的业务，雇佣了数千名当地人。2004 年时，谷歌在印度只有五名员工，而现在有近 1 万名员工。

如今，大大小小的公司都在试图弄清楚 AI 将如何影响他们的命运。ChatGPT 能否以新发现的准确性预测未来需求？深度学习技术在医学诊断方面是否会比现在的医生做得更好？交易算法是否可以微调到拥有最先进技术的金融公司将其竞争对手赶出市场的程度？

情况可能会变得更糟。去年，印度新增了 66 个技术创新中心，也就是所谓的全球能力中心 (GCC)，总数接近 1600 个。这些过去处理 IT 支持和客户支持等任务的 GCC 已经演变为关键业务技术 (如 AI) 的内部中心。2023 年前三个月，资产管理公司 AllianceBernstein Holding LP、汽车租赁公司 Avis Budget Group Inc.、娱乐集团华纳兄弟探索公司和飞机发动机制造商普惠公司加入了高盛集团和沃尔玛等公司的行列，在班加罗尔设立了研发中心。

“人才短缺将在未来一两年恶化。”弗雷斯特研究公司的首席分析师比斯瓦吉特・马哈帕特拉 (Biswajeet Mahapatra) 这么说。