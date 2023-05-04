微软 SharePoint 协作软件将新增 AI 驱动 Copilot 服务

IT之家 5 月 4 日消息，微软继续将 AI 功能添加到旗下许多不同的应用程序和服务中，这包括 OneNote 中的 Copilot 功能、Microsoft Viva 中的 Copilot，当然还有 Microsoft 365 Copilot，最新宣布的是 SharePoint 的 Copilot 服务，使得基于 Web 的协作服务创建内容变得更加容易。

微软博客指出：

“如果您可以描述网站或页面，SharePoint 中的 Copilot 将开始为您创建它，然后与您一起编辑和完善。而这一切都在我们对企业数据安全和隐私的现有承诺之内。 这些新功能将使您能够花更少的时间设置 SharePoint 网站，并让您确信网站正在使用 SharePoint 提供的最佳功能。”

微软 SharePoint 中的 Copilot 计划在今年底之前推出预览版。微软对其协作工具还有更多计划，其中之一是新的 Start 开始体验：

“有了这种新体验，开始创建网站和页面比以往任何时候都容易。例如，如果您想创建视频页面来托管您最近的录制，您可以立即创建一个。所有这些个人页面都直接从新的开始体验进行管理，因此开始使用 SharePoint 的消耗更少。”

微软 SharePoint 的其他计划包括新的图像编辑器，将支持过滤器、文本叠加等功能；还计划在电子邮件中添加 SharePoint 页面，以便用户可以发送完整的新闻帖子，还将改进页面共享，以及人们可以在页面上线前对开发中的页面发表评论的部分。

IT之家附上微软 SharePoint 博客地址，大家可查看更多内容。