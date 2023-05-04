英国 CMA 将审查人工智能市场，称不会针对“任何特定公司”

IT之家 5 月 4 日消息，英国竞争和市场管理局（CMA）负责人卡德尔（Sarah Cardell）表示，该机构将审查 ChatGPT 等软件背后的技术，包括“基础模型”以及“围绕这些模型的市场如何发展”等事项。

卡德尔告诉《金融时报》，CMA 将评估“该领域的真正机会”，同时“在确保竞争有效运作和消费者得到保护方面，我们应该制定什么样的护栏措施和原则”。

图源 Pexels

本周早些时候，美国联邦贸易委员会 (Federal Trade Commission) 向该行业发出警告，称其“高度关注企业如何选择使用人工智能技术，包括新的生成式人工智能工具，以对消费者产生实际和重大影响的方式”。

包括谷歌、微软和 ChatGPT 开发商 OpenAI 在内的人工智能公司的首席执行官也将于周四与美国副总统卡玛拉・哈里斯 (Kamala Harris) 会面，讨论其产品的安全性。

卡德尔表示，CMA 对人工智能的“事实调查”任务将让“一大批不同的感兴趣的利益相关者，(包括) 企业、学者和其他人，收集丰富而广泛的信息”。她表示，此次审查不会针对“任何特定公司”。

大型人工智能模型，如 OpenAI 的 GPT-4 和谷歌 Bard 背后的 LaMDA，这些模型不但成本高昂，而且都难以开发和运行。因此，它们仍然掌握在谷歌、微软和 OpenAI 等少数公司手中，以及 Anthropic 和 Character.ai 等资金充足的初创企业手中。

对于 CMA 上周决定阻止微软以 750 亿美元（IT之家备注：当前约 5182.5 亿元人民币）收购《使命召唤》开发商动视暴雪一事，卡德尔表示这一决定是由一个独立小组作出的。

针对微软总裁布拉德・史密斯的回应（他指责此举阻碍了技术创新）。卡德尔说:“我认为这是完全相反的…… 我和很多 (初创企业) 谈过，他们真正想要的是开放和自由竞争的市场，在那里他们可以公平有效地竞争。”

她补充说，CMA 并不“反对数字并购”，但她也强调“人们明确且相当广泛地认识到，在并购方面，历史上总是存在一些执法不力的现象，尤其是在科技领域”。

卡德尔表示，新的数字市场部门将根据其对手机产品生态系统等市场的评估工作，决定针对哪些公司量身制定规则。该监管机构在去年的最终报告中表示，鉴于苹果和谷歌在该市场的主导地位，有充分的理由针对它们制定具体的行为准则。