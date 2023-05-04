积极布局新能源汽车产业，泰国与宁德时代等电池制造商洽谈建厂

IT之家 5 月 4 日消息，泰国投资促进委员会（BOI）秘书长 Narit Therdsteerasukdi 表示，泰国正在与宁德时代及其他电池制造商洽进行谈，希望能够让这些企业在当地建厂，以推动该地区成为电动车生产中心的雄心壮志。

Narit Therdsteerasukdi 周三表示：“我们正在与许多公司交谈，不仅是宁德时代，还有电池行业的许多公司。” “这是我们的目标之一 —— 我们希望吸引电池生产商在泰国设立工厂。”

目前，宁德时代已经是全球占主导地位的电池供应商，市占率为 37%，而其目前在东南亚没有生产设施。据IT之家所知，泰国已经是第十大汽车制造经济体，其主要生产以丰田和五十铃等日系为主的车型。

与此同时，泰国也在通过减税与补贴方式来推动电动车生产与普及，努力成为中国以外全球电动车供应链的关键参与角色。

过去几年内，泰国已经吸引到多个电动车公司在当地投资，例如中国的长城汽车和比亚迪，但 Narit 表示泰国希望吸引电动车供应商和组装厂，包括在当地生产电池和充电器等关键零组件。

Narit 说，泰国政府的目标是支持和补贴大型电池生产设施，另外泰国也正在优先支持那些替产能超过 8GWh 的工厂提供资金投资。

目前，宁德时代有 13 个电池生产中心，其中 11 个在中国、1 个在匈牙利，另 1 个则在德国。宁德时代与福特汽车、本田汽车以及 BMW 等都有签订合约，同时还在向大众 ID 系列电动汽车供应电池，以及在中国制造的特斯拉车型。