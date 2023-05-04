谷歌 Chrome Canary 浏览器新功能可帮用户自动完成机器人验证：一次识别，后续无忧

IT之家 5 月 4 日消息，长期以来，谷歌一直在想办法解决用户需要证明他们是真人而非机器人的问题，但很少有方式既不那么让人感到厌烦，同时又能确保对机器进行准确识别。

目前，该公司已经实装了诸如 ReCAPTCHA V2 之类的解决方案，用简单的图形检查取代了那些波浪形的单词框，通过鼠标移动轨迹、IP 等方式去对机器人进行验证，而且相对于 reCAPTCHA 在大多数情况下都取消了复选框，但这依然不够理想，例如部分网站存在反复验证的情况。

Leopeva64 发现，Chrome Canary 的桌面版本悄悄上线了一项之前预告过的测试性功能。你现在应该可以在设置 → 隐私和安全 → 网站设置 → 其他内容设置中找到这项“自动验证”功能。

IT之家在 Chromium Gerrit 开发文档中发现，开发人员最初称这个功能为“用于控制 PST 的反滥用设置”，它最初于 2 月份进入某个分支，但我没有在任何地方看到有人提及这一功能，似乎是在 4 月底才通过合并。

当你在 Chrome 中开启这一功能，可将一种类似 cookie 的凭据保存在电脑上，然后当你访问其他网站时即可自动确定您的状态，帮助 Chrome 验证您确实是人类，且无需查看您的浏览器历史记录。

总的来说，这种方式在一段时间内可以使用户无需反复进行手动人机验证，虽然不能说绝对完美，但相对更加人性化。至于这一功能何时上线正式版本还犹未可知，感兴趣的用户可下载 Chrome Canary 进行尝试。