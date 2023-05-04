看不下去 AI 胡说八道，英伟达出手给大模型安了个“护栏”

大模型们胡说八道太严重，英伟达看不下去了。

他们正式推出了一个新工具，帮助大模型说该说的话，并回避不应该触碰的话题。

这个新工具名叫“护栏技术”（NeMo Guardrails），相当于给大模型加上一堵安全围墙，既能控制它的输出、又能过滤输入它的内容。

一方面，用户诱导大模型生成攻击性代码、输出不道德内容的时候，它就会被护栏技术“束缚”，不再输出不安全的内容。

另一方面，护栏技术还能保护大模型不受用户的攻击，帮它挡住来自外界的“恶意输入”。

现在，这个大模型护栏工具已经开源，一起来看看它的效果和生成方法。

防止大模型胡言乱语的三类“护栏”

根据英伟达介绍，目前 NeMo Guardrails 一共提供三种形式的护栏技术：

话题限定护栏（topical guardrails）、对话安全护栏（safety guardrails）和攻击防御护栏（security guardrails）。

话题限定护栏，简单来说就是“防止大模型跑题”。

大模型具备更丰富的想象力，相比其他 AI 更容易完成创造性的代码和文字编写工作。

但对于特定场景应用如写代码、当客服而言，至少用户不希望它在解决问题时“脱离目标范围”，生成一些与需求无关的内容。

这种情况下就需要用到话题限定护栏，当大模型生成超出话题范围的文字或代码时，护栏就会将它引导回限定的功能和话题上。

对话安全护栏，指避免大模型输出时“胡言乱语”。

胡言乱语包括两方面的情况。

一方面是大模型生成的答案中包括事实性错误，即“听起来很有道理，但其实完全不对”的东西；

另一方面是大模型生成带偏见、恶意的输出，如在用户引导下说脏话、或是生成不道德的内容。

攻击防御护栏，即防止 AI 平台受到来自外界的恶意攻击。

这里不仅包括诱导大模型调用外部病毒 App 从而攻击它，也包括黑客主动通过网络、恶意程序等方式攻击大模型。护栏会通过各种方式防止这些攻击，避免大模型瘫痪。

所以，这样的护栏要如何打造？

如何打造一个大模型“护栏”？

这里我们先看看一个标准的“护栏”包含哪些要素。

具体来说，一个护栏应当包括三方面的内容，即格式规范（Canonical form）、消息（Messages）和交互流（Flows）。

首先是格式规范，即面对不同问题的问法时，规定大模型要输出的内容。

例如被问到“XX 文章是什么”，大模型必须给出特定类型的“文章”，而非别的东西；被问到“谁发表了什么”，大模型必须给出“人名”，而非别的回答。

然后是消息定义，这里以“用户问候”话题为例，大模型可以输出这些内容：

最后是交互流的定义，例如告诉大模型，怎么才是问候用户的最好方式：

一旦问候用户的机制被触发，大模型就会进入这个护栏，规规矩矩地问候用户。

具体工作流程如下：首先，将用户输入转换成某种格式规范（canonical form），据此生成对应的护栏；随后，生成行动步骤，以交互流指示大模型一步步完成对应的操作；最后，根据格式规范生成输出。

类似的，我们就能给大模型定义各种各样的护栏，例如“应对用户辱骂”的护栏。

这样即使用户说出“你是个傻瓜”，大模型也能学会冷静应对：

目前，英伟达正在将护栏技术整合进他们的 AI 框架 NeMo 中，这是个方便用户创建各种 AI 模型、并在英伟达 GPU 上加速的框架。

对“护栏”技术感兴趣的小伙伴们，可以试一试了~

开源地址：

https://github.com/NVIDIA/NeMo-Guardrails

参考链接：

https://www.nvidia.com/en-us/ai-data-science/generative-ai/nemo-framework/

本文来自微信公众号：量子位 （ID：QbitAI），作者：萧箫