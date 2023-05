微软高管：对 AI 监管有必要但要有度，可以等出问题再管

5 月 4 日消息,微软公司首席经济学家迈克尔・施瓦茨 (Michael Schwarz) 周三表示,人工智能落入不道德的人手中将会很危险。

在日内瓦世界经济论坛小组会议上,施瓦茨说:“我相信人工智能会被坏人利用,而且将造成真正的破坏。”“比如在垃圾邮件发送者手中,以及选举等方面,人工智能将会带来很大负面影响。”

他表示,人工智能“显然”需要受到监管,但立法者应该谨慎行事,等到这项技术造成“真正伤害”时再采取行动。(AI “clearly” must be regulated, he said, but lawmakers should be cautious and wait until the technology causes “real harm.”)

ChatGPT 上线后,人工智能工具使用量激增,因此受到了越来越多的审查。政策制定者正在向企业施压,要求它们对这种新兴技术实施保护措施。

施瓦茨说:“一旦我们看到真正的危害,我们就必须问自己一个简单的问题:‘我们能否以这样一种方式进行监管,还不会太影响好事的发生?’”他认为监管应该符合以下原则:监管给我们社会带来的好处应该大于带来的成本。

本周四,美国副总统哈里斯将会见微软、Alphabet 和 OpenAI 等公司的首席执行官,讨论如何减少人工智能技术带来的危害和风险。

施瓦茨表示,微软正在努力建立防护措施,帮助减轻人工智能工具带来的潜在危险。公司已经在必应搜索中使用 OpenAI 的 ChatGPT,而谷歌也在今年 3 月份发布了与 ChatGPT 竞争的 Bard 聊天机器人。

他警告政策制定者应该小心,不要直接监管人工智能训练数据。“那将是相当灾难性的,”他说,“如果要对训练集做出这些决定,那就只能祝我们好运了。”

尽管存在风险,但施瓦茨认为人工智能的确可以帮助人类提高生产力,“作为人类,我们应该过得更好,因为我们可以用更少的劳动生产更多的东西。”

他补充道,人工智能将彻底改变大多数企业的运营方式,但这需要时间,“我想说,人工智能在短期内不会改变什么,但从长远来看,它会改变一切。”“之前的每一项技术都是如此。”

世界经济论坛本周发布的一份报告显示,人工智能预计将成为全球劳动力市场变革的关键驱动因素,并将在全球近四分之一的工作岗位变化中发挥作用。