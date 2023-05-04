五菱小型纯电 SUV 宝骏悦也 5 款配色公布，三涂一烘水性漆涂装环保工艺

IT之家 5 月 4 日消息，五菱小型纯电 SUV 宝骏“悦也”官宣将于 6 月上市，官方于今日公布了该车的 5 款配色。

据介绍，宝骏悦也拥有“日出”“清晨”“云朵”“霓虹”“深空”五款配色，设计灵感来源于一天中的 24 小时天光，车色采用了三涂一烘（3C1B）水性漆涂装环保工艺，并采用涂层镀色工艺，形成多层油漆涂层，最外层还喷涂高透清漆层。

据IT之家此前报道，宝骏悦也号称行业首次搭载 Car- watch，在车尾部配有一块条状表屏组件，表屏长 300mm、宽 256mm，整体长 1050mm、宽 260mm，用户可自定义屏幕内容，DIY 文字、图片、视频等。

新能源车免征购置税目录显示，宝骏悦也搭载容量为 28.1 千瓦时的电池，CLTC 工况下续航里程为 303 公里。

外观方面，宝骏悦也采用类似越野车的造型，长宽高分别为 3381/1685/1721mm，轴距为 2110mm。动力方面，新车采用后置后驱的驱动形式，搭载永磁同步驱动电机，最大功率 68 马力（50 千瓦），峰值扭矩 140 牛・米。

此外，宝骏悦也搭载五菱与大疆车载共同打造的“灵犀智驾系统”，配有大疆车载立体双目摄像头，以及车规级域控制器和无人机同源算法。