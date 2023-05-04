特斯拉 2023 股东大会 5 月 16 日在得州奥斯汀工厂举行

IT之家 5 月 4 日消息，特斯拉已经开始发送 2023 股东大会邀请函，活动地点位于特斯拉得克萨斯州奥斯汀工厂，活动时间为当地时间 5 月 16 日。

4 月 20 日，特斯发布了截至 3 月 31 日的 2023 财年第一季度财报。特斯拉的一季报显示，公司一季度实现总营收 233.29 亿美元，同比增长 24%，但净利润为 25.13 亿美元，同比下降 24%。

此外，特斯拉第一季度在美国的销售收入达 112.47 亿美元（IT之家备注：当前约 776.04 亿元人民币），同比增长 28.77%；德国、亚太等其他市场贡献 71.91 亿美元，同比增长 33.86%。

财报显示，按照美国通用会计准则计算，特斯拉第一季度总营收为 233.29 亿美元，较上年同期的 187.56 亿美元增长 24%；归属于特斯拉普通股股东的净利润为 25.13 亿美元，较上年同期的 33.18 亿美元下降 24%。

第一季度运营要点：

—— 总汽车产量为 440,808 辆，较上年同期的 305,407 辆增长 44%；

・Model S / X 产量为 19,437 辆，较上年同期的 14,218 增长 37%；

・Model 3 / Y 产量为 421,371 辆，较上年同期的 291,189 辆增长 45%；

—— 总汽车交付量为 422,875 辆，较上年同期的 310,048 辆增长 36%；

・Model S / X 交付量为 10,695 辆，较上年同期的 14,724 辆下降 27%；

・Model 3 / Y 交付量为 412,180 辆，较上年同期的 295,324 辆增长 40%；