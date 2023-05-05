米哈游《云・原神》网页端测试开启招募，浏览器即可游玩

IT之家 5 月 5 日消息，米哈游官方今日宣布，《云・原神》网页端测试玩家招募现已开启，填写并提交招募问卷，即代表成功报名本次测试，有机会获取测试资格。

《云・原神》是米哈游旗下的《原神》云游戏版本，采用实时云端技术，玩家无需下载完整《原神》包体，也可进行游玩。

《云・原神》此前已推出了 iOS、安卓、PC 端，最新的网页端只需要浏览器即可游玩，更加方便了不同设备的玩家。

米哈游官方表示，此次玩家库招募针对《云・原神》网页端后续测试版本，绝大部分内容都处于调整中状态。入选玩家库的旅行者，需要年满 18 周岁并签署相关保密协议。如查实测试者存在泄露情况，项目组将取消其玩家库资格，并对正式服账号进行封禁，在之后的测试服中也不再为其开放资格。

【申请时间】

本次招募时间：2023 年 5 月 5 日 12 点到 2023 年 5 月 11 日 24 点

【机型要求】

PC：Windows 7 及以上，建议使用最新浏览器；

安卓：安卓 6 及以上，建议使用最新浏览器；

iOS：iOS 11 及以上，建议使用最新浏览器；

IT之家注：如设备性能较低，可能会出现无法安装、无法启动、黑屏、卡顿等现象。

《云・原神》网页端测试招募问卷：点此填写