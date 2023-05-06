开源、免版权费，下一代编码格式 AV2 实验性支持落地

IT之家 5 月 6 日消息，开放媒体联盟（AOMedia）于 2015 年成立，在 2018 年制定了一个开源、免版权费的视频编码格式--AV1，目标是解决 H265 昂贵的专利费用和复杂的专利授权问题。

AV1 目前正在缓慢普及推进中，YouTube 于 2018 年启用支持；Netflix 于 2020 年支持；苹果在 2022 年也添加了对 AV1 的支持。

AOMedia 并未就此停止前进的脚步，已经开始增加对后续 AV2 编解码器的支持。不过，这种支持仍处于实验阶段，和 AVIF（AV1 图像文件格式）有关。

AOMedia 昨天合并了一项 PR 请求内容，IT之家翻译如下：