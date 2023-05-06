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开源、免版权费，下一代编码格式 AV2 实验性支持落地

2023/5/6 8:09:38 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 5 月 6 日消息，开放媒体联盟（AOMedia）于 2015 年成立，在 2018 年制定了一个开源、免版权费的视频编码格式--AV1，目标是解决 H265 昂贵的专利费用和复杂的专利授权问题。

AV1 目前正在缓慢普及推进中，YouTube 于 2018 年启用支持；Netflix 于 2020 年支持；苹果在 2022 年也添加了对 AV1 的支持。

AOMedia 并未就此停止前进的脚步，已经开始增加对后续 AV2 编解码器的支持。不过，这种支持仍处于实验阶段，和 AVIF（AV1 图像文件格式）有关。

AOMedia 昨天合并了一项 PR 请求内容，IT之家翻译如下：

这属于实验性质的。AV2 规范尚未最终确定。

libavif 只有在将 AVIF_CODEC_AVM 设置为 ON 的情况下构建时才能生成 AV2 文件。

avifEncoder API 只能在 codecChoice 显式设置为 AVIF_CODEC_CHOICE_AVM 情况下，才能输出 AV2 文件。

avifenc 只能在指定 --codec=avm 的情况下输出 AV2 文件以避免错误。

AOM 和 AVM 冲突，不能在同一个 libavif 二进制文件中一起使用。其他 AV1 编解码器可以与 aom 一起启用。

libavif 只要启用了相关的编解码器，默认情况下将解码任何 AV1 或 AV2 文件。

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关键词：AV1

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